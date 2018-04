Kdo nemusí podávat daňové přiznání?

S daňovým přiznáním si nemusí lámat hlavu ani lidé, kteří v průběhu roku vystřídají několik zaměstnavatelů, ale nepracují u nich současně. U každého však musí při odchodu vyzvednout potvrzení o zdanitelných příjmech a předat ho dalšímu zaměstnavateli. Ve všech firmách by také měli podepsat prohlášení k dani, aby za ně mohl zaměstnavatel odvádět nižší zálohy na daň.

Daňové přiznání s odborníkem, nebo svépomocí?

- s pomocí daňového poradce

výhody

+ daňový poradce by měl bez chyb zvládat daňovou problematiku

+ odevzdání formuláře a placení daně je možné odložit na 30. června

+ daňový poradce ručí za správnost výpočtu daně, ovšem nikoli za chybu způsobenou špatnými podklady

+ daňový poradce je pro případ chyby pojištěn

nevýhody

- služby daňového poradce nepatří k nejlevnějším, hodinová sazba se pohybuje zhruba od 500 do 200 korun, sestavení jednoduššího přiznání přijde i na 5000 korun

Pozor: kdo chce využít služby daňového poradce, aby nemusel posledního března odevzdat přiznání, musí do 31. 3. doručit finančnímu úřadu plnou moc, ve které zmocňujete svého poradce, aby se o daně „postaral“.

Seznam daňových poradců je k dispozici na Komoře daňových poradců www.kdpcr.cz

Stáhněte, vyplňte, odevzdejte!

Formulář daňového přiznání sám počítá daň, sociální a zdravotní pojištění! Naleznete jej na TÉTO ADRESE

- s pomocí účetníhovýhody+ měl by bez chyb zvládat daňovou problematiku+ jeho služby jsou levnější než v případě daňového poradce, za hodinu práce si řekne zhruba 250 až 500 korun, sestavení jednoduššího daňového přiznání stojí asi 500 až 2000 korunnevýhody- s jeho pomocí nelze odložit placení daně a odevzdání daňového přiznání na červen- neručí za správnost výpočtu daněÚčetní eviduje Svaz účetních www.komora-ucetnich.cz