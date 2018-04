Kdo neplatí hypotéku - nebydlí

Podle vyjádření tiskového mluvčího Raiffeisenbank Tomáše Kofroně se to často nestává. „Na rozdíl od spotřebitelských půjček je totiž u hypotéky klientova schopnost splácet poměrně důkladně zkoumána,“ vysvětluje. Problémovými se úvěry stávají spíše v důsledku nějaké nepředvídatelné události: nemoci, ztráty zaměstnání a podobně. Jestliže klient pro takový případ není pojištěn, měl by situaci začít rychle řešit s bankou.

Jak zdůrazňuje David Sahula, mluvčí ČMHB, je dobré, když tak udělá ještě dřív, než další pravidelnou splátku nezaplatí. „Všechny následující kroky závisí na výši úvěru a na možnosti dohody s klientem. Jde například o úpravu splátkového kalendáře nebo prodej nemovitosti,“ říká Petra Kopecká, mluvčí HVB Bank. EBanka nabízí standardně klientům možnost až osmiměsíčního odkladu splátek v případě narození dítěte nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. ČMHB je vstřícná ke klientům při ztrátě zaměstnání - v tomto případě i ona umožní několikaměsíční odklad.

N emovitost je možné prodat i s hypotékou





Kolik klient zaplatí za předčasné splacení milionové hypotéky

(hypotéku na dvacet let splácel klient řádně dva roky a poté se rozhodl ji jednorázově doplatit) eBanka 48 070 Kč Živnobanka 187 717 Kč GE Capital Bank 0 Kč Volksbank individuální poplatek Komerční banka maximálně 324 338 Kč Česká spořitelna individuální poplatek Raiffeisenbank 94 000 Kč HVB Bank individuální poplatek, u produktu Flexi 0 Kč ČMHB 168 700 Kč ČSOB 140 000 Kč

Pro nejhorší případ je dobré vědět i to, že nemovitost s hypotékou je možné prodat. Ale stojí to nějaké peníze navíc. Při klasickém převodu hypotéky na nového klienta jde jen o poplatek za převod. Když však kupující hypotéku nechce a hodlá platit v hotovosti, věc se prodraží o penále, které banka naúčtuje vzhledem k mimořádné splátce. Smluvní pokutu uplatňují banky tehdy, když se doplacení hypotečního úvěru mine s termínem ukončení fixace úrokové sazby. Penále nemusí být účtováno vůbec, ale může dosahovat až třiceti procent. To například v okamžiku, kdy klient ČSOB s patnáctiletou fixací smlouvy se po devíti letech rozhodne splatit zbytek úvěru najednou. Za každý rok do konce fixační doby totiž banka napočítá pětiprocentní penále z mimořádné splátky. Podobný postup uplatňuje ČMHB, která procentní zatížení rozlišuje mezi šesti až čtyřmi procenty za rok, podle toho, jak dlouhá je doba fixace.Individuální poplatky se mohou pohybovat až do výše úrokového výnosu za dobu od přijetí mimořádné splátky do konce platnosti úrokové sazby. Obvykle však banky přihlížejí k tomu, zda klient není v nějaké mimořádné situaci. „Například při úmrtí klienta a splacení úvěru z životní pojistky banky sankce neuplatňují, i když teoreticky na to mají nárok,“ říká Ivo Polišenský, mluvčí Živnobanky.K vynucenému prodeji banky přistupují až ve chvíli, kdy vyčerpaly všechny jiné možnosti, jak se s neplatícím klientem dohodnout. Nejprve se banky pokoušejí o telefonický kontakt, když se věc nedá do pořádku, je na místě kontakt osobní, a teprve když klient i nadále nereaguje, nastupuje uplatnění práva k zástavě. To se například v případě ČMHB děje nejdříve po 90 dnech, kdy se banka s klientem nedomluvila po dobrém. Jak říká David Sahula, podíl nesplácených hypoték tvoří u ČMHB méně než jedno procento, s tím, že některé dluhy jsou spíše symbolické nedoplatky.