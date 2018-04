Kdo obstarává Vánoce na poslední chvíli, musí si připlatit

Například týden před Štědrým dnem je na objednávku domácího vánočního cukroví či úklidu už většinou pozdě. Soukromé cukrárny přijímaly objednávky už od počátku prosince a v současné době většinou už další neberou. "Nestíháme péct, dalším zájemcům už nemůžeme vyhovět, ani kdyby chtěli zaplatit expresní příplatek," potvrzuje majitelka soukromé cukrárny z Březůvek u Zlína Zdena Jančová. Podobně jsou na tom v cukrárně Eva v Kostomlatech nad Labem. "Už nemůžeme přijmout objednávku ani na kilo cukroví, jen na minizákusky. Nabízíme deset druhů, jako jsou indiánky, věnečky, košíčky či kremrole, v cenách od 2,20 do 3,50 korun, i na jejich objednání je však nejvyšší čas," říká majitelka cukrárny Eva Mrňavá. Tomu, kdo nemá napečeno, tedy nezbývá než sáhnout po "kupovaném" cukroví. Například kilogram čajového pečiva se prodává zhruba za 120 až 150 korun.

Jen o něco lépe dopadnou lidé, kteří chtějí narychlo vánoční úklid. V menších firmách je necelý týden před Štědrým dnem obvykle nevyslyší, protože už mají všechny termíny obsazené. Šance je však u větších úklidových firem. "Jsme schopní do dvou dnů úklid zajistit bez přirážky," říká majitel firmy Absolut Jiří Šujanský. "Mytí oken třípokojového bytu stojí zhruba 500 až 600 korun, vyčištění koberců ve všech pokojích přijde asi na 700 korun, objednat se dá samozřejmě čištění sedací soupravy či leštění nábytku," vypočítává.

Agentury, které za vás obstarají dárky, také možná někdo v budoucnu založí, ale zatím se musíte spolehnout sami na na sebe, případně dobrého přítele/přítelkyni, kteří jsou ochotní pomoci. Přesto jedna možnost pro ty, kteří se nechtějí poslední den před nadílkou tlačit v obchodě (a pak koupit drahou zbytečnost, která obdarovaného stejně nepotěší), existuje - nákup po internetu. Ale ani nákupy po síti není radno příliš odkládat. Například v internetovém obchodě ShopCenter.cz uvedli, že pokud je zboží na skladě, mohou ho doručit po Praze messengerem do jednoho dne. Stojí to ale v rámci jednoho města podle vzdálenosti zhruba okolo sta korun korun. Dobírkou by ho měl zákazník obdržet do týdne. Zboží vybrané na serveru idar.cz doručí zákazníkovi z hlavního města zdarma i týž den, pokud je například z Moravy, dostane ho do dvou dnů od přijetí objednávky, ovšem za 150 korun. Nabídka zboží je však v některých internetových obchodech ve srovnání s kamennými omezená, navíc kupující musí být dostatečně "odvážný", aby si vybral jen podle obrázku.

I na posílání dárků je nejvyšší čas. V tomto případě platí, že čím později si člověk vzpomene, tím více zaplatí. Například ještě balíček poslaný službou EMS ve čtvrtek 20. prosince doručí v tuzemsku Česká pošta podle svého mluvčího Ladislava Vančury do druhého dne. Kdo si vzpomene na své blízké později, musí využít kurýrních služeb, které jsou sice rychlejší, ale také o hodně dražší. Z Prahy do Aše zaplatí zákazník za dodání tříkilového balíčku EMS České poště 112 korun, ale například kurýrní službě Meta 2755 korun. Ta je schopná ho však doručit na místo za pár hodin, po dohodě i o víkendu. Ještě propastnější rozdíl v ceně je při posílání balíčku do ciziny.

Dárek se může dostat k příjemci také s Osobním kurýrem. Zaměstnanec firmy DHL, která tuto službu nabízí, osobně převezme zásilku a vydá se s ní kamkoli do světa. Balíček - pokud to jeho váha a rozměry dovolí - bude mít po celou dobu u sebe. Jeho cesta je do nejmenších detailů naplánována, stále spojení s centrálou společnosti umožňuje řešit případné problémy na trase. Za dodání tříkilového balíčku skla z Brna do Londýna by však odesílatel zaplatil 60 tisíc korun.

Také necháváte tradičně o Vánocích vše na poslední chvíli? Nebo patříte naopak k těm, kteří již mají první dárky nakoupeny po skončení letních prázdnin?