Kdo ochraňuje naše investice?

Year of the Snake tvrdí, že nepotřebuje žádné povolení od českých regulátorů kapitálového trhu. Toto tvrzení není lehké vyvrátit, ani potvrdit. Podívejte se na situaci ohledně Year of the Snake a jejích aktivit v České republice. Jak situaci posoudila Komise pro cenné papíry? Společnost Year of the Snake Lmited je registrována ve Spojeném Království. V České republice je do Obchodního rejstříku zapsána společnost Year of the Snake s.r.o. Její dva společníci jsou oni dva největší akcionáři anglického „Roku hada“. Otázkou zůstává, zda může tato s.r.o. nabízet v České republice úpis akcií anglické firmy. Komentář o společnosti Year of the Snake a její činnosti v ČR

Zákon o cenných papírech §45 odst. 1: Poskytovat hlavní investiční služby…může jen osoba, která má k této činnosti povolení Komise [pro cenné papíry]. Investiční služby definuje §8 téhož zákona: Investičními službami se při splnění podmínek stanovených zákonem [viz níže] rozumí služby podle odstavců 2 [hlavní inv. služby] a 3 [doplňkové inv. služby] poskytované třetím osobám. Mezi tyto služby pak patří (§8 odst. 2 písm. e) upisování emise investičních instrumentů nebo její umisťování. Onou podmínkou je (§2 odst. 1 obchodního zákoníku), že tato činnost (podnikání) musí být soustavnou činností prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažní zisku.

Year of the Snake s.r.o. má jediný předmět podnikání a tím je činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Akcie jsou nabízeny formou veřejné nabídky a opakovaně (těžko se někdo upíše k zaplacení 5 nebo 10 milionů GBP najednou) a to navíc ve třech oddělených nabídkách. Nejsou tak splněny podmínky pro nutnost získání povolení od KCP? Možná, že společníkům stačí říct, že nejednají jménem společnosti – na žádném papíru totiž není jméno Year of the Snake s.r.o. Pak ovšem jednáte přímo s anglickou firmou, které také posíláte investované peníze na účet u londýnské banky HSBC a podepisujete smlouvu a podmínky.

Vyjádření KCP. Dotaz byl formulován obecně, bez uvedení názvu firem či společníků. Vaše otázky mají dvě roviny - jedna souvisí s veřejnou nabídkou cenných papírů - pokud by byly naplněny znaky veřejné nabídky podle zákona o cenných papírech a současně by nebyla splněna žádná z výjimek z veřejné nabídky, mohla by být veřejná nabídka uskutečněna teprve poté, co by byl schválen Komisí a uveřejněn alespoň užší prospekt nabízených cenných papírů. Druhá rovina se týká obchodníků s cennými papíry - jde o to, jestli činnost popisovaná českou s.r.o. nenaplňuje znaky investiční služby, pro kterou je třeba licence Komise. Pokud by činnost naplnila znaky podnikání (§ 2 Obchodního zákoníku), tak se jedná o činnost obchodníka s cennými papíry a společnost by musela mít licenci od Komise. Podle popisu je možné, že se jedná o činnost obchodníka, k níž musí mít licenci. Jednoznačné závěry však poskytnout nemůžeme, jelikož bychom potřebovali více informací, na jejichž základě bychom mohli činnost komplexněji posoudit.

Právní vyjádření z nezávislého zdroje Z okolností popsaných jednak v dopise a jednak v článku nelze jednoznačně učinit závěr o tom, zda společnost Year of the Snake s.r.o. potřebuje pro činnosti Vámi uváděné nějaké povolení či souhlas Komise pro cenné papíry. Výše uvedená společnost (napovídá tomu i předmět podnikání společnosti) pravděpodobně pouze zajišťuje možnost sjednání a uzavření smlouvy se společností kdesi v zahraničí, tak jak to činí i jiné společnosti působící podobným způsobem na našem trhu. Nicméně ze stanoviska Komise pro cenné papíry vyplývá, že "osoby důvodně podezřelé z neoprávněného výkonu činnosti vázaného na povolení nebo souhlas Komise pro cenné papíry (dále jen "KCP") podle § 8 odst. 5 zákona o KCP jsou osobami podléhajícími státnímu dozoru Komise podle § 7 zákona o KCP se všemi důsledky z toho plynoucími, zejména možností Komise uložit sankci za neposkytnutí potřebné součinnosti při výkonu státní kontroly podle § 8 odst. 3 zákona o KCP. KCP je v těchto případech oprávněna uložit sankci v případě, že zjistí neoprávněný výkon činnosti vázané na povolení nebo souhlas KCP, která podle § 9 odst. 5 ve spojení s § 9 odst. 3 zákona o KCP může činit až 100 miliónů korun. Z tohoto tedy vyplývá, že je zejména na KCP, aby zjistila a prošetřila činnost společnosti Year of the Snake s.r.o. a případně požadovala zjednání nápravy apod. Osobně bychom však doporučovali, aby společnost Year of the Snake s.r.o., popřípadě jiná taková společnost si vyžádala stanovisko KCP, neboť pokud by tak neučinila a KCP by byla shledána nutnost povolení nebo souhlasu, odpovědnost za neexistenci takového povolení by pak nesla tato společnost. Tomáš Mužík, epravo.cz

V této otázce jsou proti sobě dvě věci: volný pohyb kapitálu a ochrana investorů na kapitálovém trhu. Na jedné straně by nic nemělo bránit pohybu kapitálu a svobodné volbě investorů vložit své peníze do takových instrumentů, projektů a nabídek, jaké si sami vyberou. Na druhé straně je zde bezpečnost investic, ochrana před nepoctivými obchodníky a společnostmi.

Myslíte si, že je český kapitálový trh dostatečně regulován? Nebo zastáváte názor, že po prvních letech absolutní neorganizovanosti jsme se přesunuli do stavu, kdy je trh naopak přeregulován?