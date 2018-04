Kdo ovládá pojišťovny v ČR?

Výběrovým vzorkem při zkoumání vlastnických vztahů na českém pojistném trhu se staly pojišťovny Allianz, Česká pojišťovna, Commercial Union, Generali, ING Nationale - Nederlanden, Kooperativa, UNIQA a Winterthur. Záměrně jsme se při výběru pojišťoven vyhnuli těm, které jsou dceřinnými firmami tuzemských bank. Jejich vlastnické vztahy jsme totiž rozebrali již v komentáři, který vyšel před dvěma týdny.

Zají má vás, kdo vlastní tuzemské banky? Klikněte zde Kdo není z Holandska, není v oblasti pojištění ničím. Alespoň by se to mohlo zdát při pohledu na majetkovou strukturu českých pojišťoven z hlediska země původu jejich vlastníků. U námi v ybraných subjektů vedou totiž stopy plné poloviny objemu základního kapitálu právě do Nizozemí. Sídlo zde mají firmy ovládající Českou pojišťovnu, Commercial Union a ING Nationale – Nederlanden. Je ovšem nutno podotknout, že jde pouze o první vrstvu vlastníků. Například u České pojišťovny se totiž ve druhé vrstvě vrací vlastnictví zpět do ČR, konkrétně do rukou skupiny PPF.

Na druhém místě je s více než polovičním odstupem zastoupeno Rakousko díky pojišťovnám Generali a UNIQA. S téměř deseti procenty se na třetím místě pomyslného žebříčku umístilo Německo díky pojišťovně Allianz. Výrazně nižší podíl mají v neposlední řadě Slovensko (díky pojišťovně Kooperativa), Česká republika (vlastníci České pojišťovny a Kooperativy) a Švýcarsko, kam sahají stopy z pojišťovny Winterthur. I zde ovšem platí to, že zejména u pojišťovny Winterthur by v druhé vrstvě vlastnické struktury vedly stopy do Rakouska.

Pokusme se nyní vypátrat konkrétní subjekty, které české pojišťovny vlastní. Stejně jako u již zmiňovaných bank ovšem nedojdeme k senzačním odhalením několika osob, které by vládly evropským pojišťovacím kapitálem. Pokud se prokoušeme holdingovými strukturami evropských pojišťoven (které zahrnují desítky až stovky firem), skončíme v drtivé většině případů svou pouť na velkých světových burzách. Až na výjimky zde také u pojišťoven s celosvětovou působností nenalezneme vlastníky, kteří by disponovali více než deseti či dvaceti procenty akcií.

Allianz pojišťovna 100% Allianz Aktiengesellschaft, Mnichov 21% Munich Re, jejíž kmenové akcie vlastní Allianz (24,9%), HypoVereinsbank (13,3%), Deutsche Bank (7,5%) 7% HypoVereinsbank 22% investiční společnosti 10% soukromí investoři 40% ostatní institucionální investoři bez majoritního podílu Česká pojišťovna 81,99% CESPO B.V., Amsterdam CESPO B.V. je součástí skupiny PPF, v níž zaujímá vedoucí postavení akciová společnost PPF. 99,98% v PPF, a.s. vlastní Ing. Petr Kellner 12,65% Česká pojišťovna Commercial Union, životní pojišťovna 100% CGU International Holdings BV, Amsterdam je součástí britské pojišťovací skupiny CGNU, plc. (7. největší na světě). Jejími akcionáři jsou ze 75,04% banky, 14,85% vlastní individuální investoři, 3,39% vlastní penzijní fondy a pojišťovny. Generali Pojišťovna 100% Generali Holding, Vídeň 90% vlastní nepřímo italská Assicuraziony Generali S.p.A. přes ostatní podniky ve skupině Generali. Je veřejně obchodovaná na burze a žádný akcionář nevlastní více než 10% akcií. ING Nationale - Nederlanden 100% ING Continental Holdings Limited, Amsterdam Součást skupiny ING Group. Největšími akcionáři skupiny jsou s 5 až 10 procenty společnosti ABN Amro, Aegon a Fortis. Kooperativa pojišťovna 49,95% Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, Vídeň 81% Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt - Vermögensverwaltung 8% Bank Austria 11% ostatní minoritní vlastníci 40,53% Kooperativa Bratislava rovněž dceřinná společnost rakouské Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt - Vermögensverwaltung 6,20% VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r.o. 100% Wiener Städtische Allgemeine Versicherung 3,32% Svaz českých a moravských výrobních družstev UNIQA pojišťovna 83,3% UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH, Vídeň 100% UNIQA Versicherungen AG, v níž vlastní 31,9% Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit a Collegialetät Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit a 32% vlastní společnost BL-Syndikat GmbH, zbytek vlastní minoritní akcionáři 16,67% Evropská banka pro obnovu a rozvoj Winterthur pojišťovna 65% Winterthur Life, Winterthur, Švýcarsko součást švýcarské skupiny Credit Suisse 35% Evropská banka pro obnovu a rozvoj

