Kdo pečuje o malé dítě, neměl by dostat výpověď

Zrovnoprávnění žen amužů ve vztahu k péči o dítě přineslo ještě jednu novinku - ten, kdo trvale pečuje o malé dítě do tří let, by neměl dostat až na výjimky (například hrubé porušení pracovní kázně nebo rušení či přemístění zaměstnavatele) výpověď z práce, a to bez ohledu na to, zda čerpá či nečerpá rodičovskou dovolenou.

Co to znamená v praxi? Maminka je s dítětem doma, otec je zabezpečuje finančně tím, že vydělává. Může dostat v takovém případě výpověď? Neměl by, pokud prokáže, že dítěti zajišťuje trvalou péči. Tu by však v případě soudního sporu musel prokazovat u soudu. "Doslechl jsem se, že jeden muž takový soudní spor pro neplatnost výpovědi z důvodu péče o dítě už vede," říká Jaroslav Jakubka z Ministerstva práce a sociálních věcí. Jak poznat, co je a není trvalá péče o dítě?

Zákon o rodině ji konkretizuje jako péči o zdraví dítěte, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Povinností rodičů je i "řídit jednání dětí", což znamená především je vychovávat. Soud by zcela jistě v případě sporu posuzoval intenzitu i délku péče o dítě. Určitě by neuspěl například otec, který s dítětem nežije a půjčuje si je nepravidelně o víkendech.



Na rodičovské dovolené je možné si přivydělat



Po dobu 28 týdnů, případně 37 týdnů (u samoživitelů či při péči o dvojčata a vícerčata) dostává jeden z rodičů peněžitou podporu v mateřství. Ta se vyplácí ve výši 69 procent průměrného výdělku, maximální denní částka (počítají se i soboty a neděle) je 419 korun, což je zhruba 13 000 korun čistého měsíčně. Po skončení výplaty podpory v mateřství má jeden z rodičů, který čerpá rodičovskou dovolenou a řádně o dítě pečuje, nárok na rodičovský příspěvek ve výši 2552 korun měsíčně až do 4 let, případně do 7 let věku dítěte (u zdravotně postižených dětí).

Dítě přitom může maximálně pět dní v měsíci chodit do mateřské školy či jeslí, studující rodiče nepřijdou o příspěvek, ani když dítě nechávají hlídat během všech povinných přednášek. Rodičovský příspěvek nemusí být jediným příjmem rodiče. Předpisy mu umožňují, aby si přivydělal. Ne však více než 3480 korun, což je 1,5 násobek životního minima určeného pro osobní potřeby, jinak by ztratil nárok na rodičovský příspěvek. Dohromady s rodičovským příspěvkem tedy může příjem pečujícího rodiče dosáhnout měsíčně 6032 korun čistého.

Rodiče - podnikatelé dostávají rodičovský příspěvek zálohově a po uplynutí kalendářního roku a je zúčtován podle skutečně dosaženého příjmu. Když rodiče poruší zásady pro přiznání rodičovského příspěvku, musí ho za období, kdy jim nenáležel, vrátit.



Stejnou židli drží v práci jen krátkou dobu



Kdo se chce vrátit na úplně stejnou židli, na níž seděl před narozením dítěte, musí si s návratem do práce pospíšit. Platí, že zcela shodné místo musí zaměstnavatel pracovníkovi držet jen po dobu 28 respektive 37 týdnů. Přitom je povinností zaměstnance po uplynutí této doby oznámit zaměstnavateli, že bude dál čerpat rodičovskou dovolenou. Do tří let musí zaměstnavatel nabídnout rodiči místo podle pracovní smlouvy, nemusí však být shodné s tím, které zastával před odchodem na mateřskou či rodičovskou dovolenou.

Konkrétně - kdo dělal mzdovou účetní, bude dál dělat účetní, nemusí však zastávat pozici mzdové účetní, ale například finanční. Po uplynutí třetích narozenin dítěte musí pracovník požádat, pokud chce být dál s dítětem doma, o neplacené volno. Pokud to neudělá a do zaměstnání se nevrátí, může s ním zaměstnavatel ukončit pracovní poměr. Nejčastějším způsobem je dohoda o rozvázání pracovního poměru, zákoník práce umožňuje také skončit pracovní poměr výpovědí z důvodu nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce.

Jde o situace, kdy jsou tyto předpoklady stanovené právními předpisy podmínkou pro výkon sjednané práce nebo kdy zaměstnanec ujistil zaměstnavatele, že určité předpoklady má, a v průběhu práce se zjistí, že jeho informace nebyla pravdivá (například jazykové znalosti). Pokud by byly pro výkon práce stanoveny určité předpoklady a žena je nemohla v důsledku péče o dítě plnit (například časté pracovní cesty, práce přesčas a podobně), mohl by zaměstnavatel ukončit pracovní poměr výpovědí z tohoto důvodu. Vždy je však vhodné dávat přednost dohodě a vzájemnému jednání před jednostranným skončením pracovního poměru.



(první z autorů je právník)