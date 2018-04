Kdo podává daňové přiznání

Za nepodané přiznání totiž hrozí finanční postih, a ten může být dokonce větší než nepřiznaná daň nebo i celý nepřiznaný příjem.

Dosud platilo, že za nepodané daňové přiznání finanční úřad mohl (ale nemusel) dát pokutu, takzvané zvýšení daně, a to až do výše 10 procent daňové povinnosti za daný rok. Za nezaplacenou daň pak hrozilo penále až do výše 100 procent dlužné daně, takže se vlastně placení zvýšilo na dvojnásobek.

Od letošního roku se tresty za nepřiznané daně mění. Snižuje se sice penále za nezaplacenou daň (nahrazuje ho úrok z prodlení ve výši 16,5 procenta ročně), hříšník však navíc zaplatí z doměrku daně penále 20 procent. Na rozdíl od zvýšení daně ve výši 10 procent, které zůstává v platnosti a finanční úřad jej udělit nemusí, platí nové penále natvrdo.

Například finanční ekonom si přivydělal k zaměstnání asi 50 000 korun smlouvou o dílo na zpracování jakési analýzy. Na odměnu zapomněl a přiznání nepodal. Za dva roky provedl finanční úřad v dané firmě kontrolu a přišel si zkontrolovat, zda ekonom odměnu řádně zdanil. A co se stalo? Nejenže musel odevzdat na dani a penále více než polovinu přivýdělku, ale kdyby se finanční úřad rozhodl využít zvýšení daně ve výši 10 procent jeho celkové roční daně i ze zaměstnání, prodělal by několikanásobek.

Formulář vyplňte, když

■ máte příjmy z více zaměstnání současně a příjem z ostatních zaměstnání vám nezdanili srážkovou daní;

■ máte příjem z podnikání nebo z pronájmu nad 15 000 Kč ročně nebo vykazujete daňovou ztrátu;

■ máte příjem ze zaměstnání a ostatní zdanitelné příjmy (z podnikání, pronájmu) přesáhly za rok 6000 Kč;

■ pokud chcete uplatnit společné zdanění manželů.

František Brabec, daňový poradce