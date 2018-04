Kdo s koho: VISA nebo MasterCard?

Ještě před několika lety byla platební karta chápána jen jako určitá nadstandardní služba poskytovaná jako doplněk k běžnému účtu. Situace na trhu se ovšem velmi rychle změnila a dnes je spíše výjimkou, když k běžným a žirovým účtům není karta vydávána automaticky. S masovou distribucí platebních karet ovšem vyvstal pro klienty jeden menší problém, totiž jakou kartu si vlastně vybrat. Poměrně jednoduchá volba, především díky faktoru zaplacených poplatků, bývá u jednotlivých parametrů platební karty. Každý přece umí rozhodnout, zda potřebuje kartu embosovanou či elektronickou, debetní či kreditní nebo zda má být tato karta standardní nebo třeba zlatá. Těžší volba ovšem nastává ve chvíli, kdy máme zvolit mezi vydavatelskou asociací. Často se tak stává, že u bankovní přepážky vybíráme narychlo mezi brandy karet snad jen podle toho, které logo se nám více líbí. Pojďme se tedy podívat na několik parametrů, které by mohly tento výběr učinit alespoň trochu jednodušším a více objektivním.

Podle poplatků se asi nerozhodnete

Poplatky by jistě byly jedním z hlavních faktorů, podle kterého by klienti tuzemských bank o brandu své karty rozhodovali. Bohužel jim to však české banky ani trochu neulehčují. Jak ukazuje následující tabulka největších tuzemských bank, jsou karty stejné třídy v rámci každé banky poskytovány za zcela shodné roční poplatky. V prvním řádku jsou přitom barevně odlišeny karty, které nabízejí zhruba stejný standard služeb.

Maestro Visa Electron MasterCard Standard VISA Classic MasterCard Gold VISA Gold Diners Club ČS 150 150 650 650 -- 3000 5000 ČSOB 200 200 500 500 4000 4000 5000 GE Capital Bank 360 -- 588 -- 4800 -- -- HVB Bank 300 -- 600 600 4000 4000 5000 KB 200 200 700 700 5000 5000 -- Pramen: Fincentrum

Pro srovnání by mohly být zařazeny do tabulky ještě karty American Express, které vydává z uvedených finančních ústavů pouze Komerční banka. Zde je účtován roční poplatek za standardní kartu (srovnatelnou s kartami v modrém sloupci) ve výši 700 korun, za zlatou kartu se pak jedná o částku 5 tisíc korun ročně.

Síť provozoven: bod pro MasterCard, půl bodu pro VISA

Síť provozoven je hned po poplatcích velmi důležitým faktorem, podle kterého kartu vybíráme. Při srovnání počtu a dynamiky růstu provozoven si dovolíme zaměřit se pouze na tuzemská data. Toto rozhodnutí vychází z jednoho faktu – z celkového počtu transakcí uskutečněných kartami tuzemských bank bylo uskutečněno v zahraničí přibližně pět procent. To je sice relativně vysoká část, ovšem lze předpokládat, že tyto transakce uskutečnilo mnohem méně než pět procent držitelů těchto karet.

Maestro VISA Electron MasterCard VISA Diners Club American Express Provozovny vybavené POS terminálem 20 837 21 168 21 446 21 279 7 571 6 087 Přírůstek za 12 měsíců 104,4% 91,4% 100,5% 91,5% 282,4% 119,4% Provozovny vybavené pouze imprinterem 0 0 16 511 13 735 3 601 10 666 Přírůstek za 12 měsíců -- -- 16,9% 11,1% 4,4% 20,3% Pramen: Sdružení pro bankovní karty

Při výše uvedeném bodovém hodnocení jsme vycházeli v první řadě z celkového počtu provozoven dané kartové asociace. Tím vypadli ze hry Diners Club a American Express, i když dynamika růstu je u těchto společností obdivuhodná.

Lákají vás nákupy na dluh? Přečtěte si zajímavé informace ve speciální příloze o SPLÁTKOVÉM PRODEJI Rozhodování mezi asociacemi VISA a MasterCard je velmi složité. VISA sice v absolutním počtu mírně vede nad MasterCardem v oblasti elektronických karet, ale naopak mírně ztrácí v oblasti embosovaných karet. Tak jako tak, rozdíl je v celkovém počtu provozoven zanedbatelný. Zajímavá je ovšem dynamika růstu sítě provozoven v posledních dvanácti měsících. Za vyšší růst u obou druhů karet proto získává celý bod MasterCard. VISA si zde zaslouží alespoň půl bodu, neboť rozdíl mezi oběma asociacemi je velmi těšný. Zároveň však mají obě výrazný odstup od zbylých dvou asociací.

Síť bankomatů: bod získává VISA

Při růstu poplatků za výběr z bankomatů by měl tento faktor sice hrát čím dál menší faktor, nicméně čísla hovoří jasně. I když výrazně poklesl oproti předchozímu roku počet výběrů z bankomatu a vzrostla průměrná výše jednoho výběru, Češi stále vybírají z bankomatu velmi rádi (i přes zavedení relativně vysokých poplatků ze strany bank). Ve druhém čtvrtletí letošního roku tak vybrali s kartami vydanými tuzemskými bankami při více než 27 milionech výběrů více než 104 miliard korun.

Maestro VISA Electron MasterCard VISA Diners Club American Express Počet instalovaných ATM 1959 2062 1973 2062 0 381 Přírůstek za 12 měsíců 25,9% 22,9% 26,8% 27,8% -- 27% Pramen: Sdružení pro bankovní karty

V počtu karet vede MasterCard

Velmi zajímavým ukazatelem je pro většinu z nás bezesporu počet vydaných karet. Ten sice není kritériem podobného charakteru jako tři předchozí, nicméně i obliba karet určitého druhu u velkého množství lidí o něčem vypovídá (ať již o širokém okruhu vydávajících bank, dostupnosti akceptačních míst či alespoň o dobrém marketingu kartové asociace).

Maestro VISA Electron MasterCard VISA Diners Club American Express Vydané karty celkem 1880263 1858633 683000 400921 2635 25012 - tuzemské 204600 1142536 394299 72353 0 0 - mezinárodní 1856478 724540 309857 334805 2635 25012 - debetní 1880263 1849250 659992 366143 0 24939 - kreditní 0 39 22461 34600 0 0 - charge 0 0 547 178 2617 0 Přírůstek za 12 měsíců 19,9% 18,1% 9,3% 37% 323,5% -11,6% Pramen: Sdružení pro bankovní karty

Rovněž u počtu vydaných karet jednotlivých asociací je zřetelný poměrně dynamický nárůst (s výjimkou American Express, kde je naopak v období 06/2001 vs. 06/2002 výrazný pokles). Především u Diners Club je růst úctyhodný vzhledem k faktu, že pět tisíc korun za roční vedení karty není na tuzemské poměry zrovna málo. Výrazný prostor pro růst v dalších letech je zejména v oblasti kreditních a charge karet. Vzhledem ke stále rostoucí ochotě tuzemských obyvatel se zadlužovat lze totiž očekávat, že v nejbližších měsících uvedou na trh kreditní karty i ty banky, které tak dosud neučinily. Stále oblíbenější budou zajisté i karty co-brandované.

Která asociace tedy vítězí?

Z pohledu našich velmi zjednodušených bodovacích kritérií by zvítězil o půl bodu Hledáte další informace o platebních kartách? Navštivte naši speciální sekci PLATEBNÍ KARTY. MasterCard. Je ovšem zřejmé, že rozdíly mezi asociacemi VISA a MasterCard na jedné straně a Diners Club a American Express na straně druhé jsou prozatím ještě propastné. První dvě jmenované asociace jsou přitom velmi vyrovnané a do budoucna bude záležet především na tom, které asociaci se bude lépe dařit rozšiřovat akceptační síť a přesvědčovat banky k tomu, aby jejich produkty byly z pohledu klienta maximálně atraktivní.

Tento trend je již dnes zřejmý především v oblasti co-brandovaných karet, kde získala v posledních letech mírný náskok VISA. Její karty vydávají ve spolupráci s různými partnery například HVB Bank nebo Živnostenská banka. Na druhé straně se ovšem snaží i MasterCard se svou první vlaštovkou, kartou MasterCard Electronic (dnes se jedná například o karty CCS Kredo vydávané Interbankou).

Jakou kartovou asociaci volíte vy a proč? Podle jakých kritérií vybíráte svou platební kartu?

