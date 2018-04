Kdo se může stát poradcem a co musí splnit?

Přísnější pravidla platí pouze pro určité skupiny poradců. Komise pro cenné papíry vydává povinné registrace lidem, kteří distribuují podílové listy, akcie a dluhopisy. Při tom nehodnotí jejich kvalifikační předpoklady. Zákon o podnikání na kapitálolovém trhu ukládá investičním zprostředkovatelům vést evidenci o přijatých a předaných pokynech a dodržovat vůči zákazníkům určitá pravidla jednání.

Od ledna příštího roku nabude účinnosti zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a

samostatných likvidátorech pojistných událostí. Ti budou nově podléhat centrální registraci u Ministerstva financí a budou muset mimo jiné prokázat důvěryhodnost a odbornou způsobilost. Kvalifikačním předpokladem bude pro stávají zprostředkovatele absolvování odborného studia na střední nebo vysoké škole (pojišťovnictví, finance) nebo složení odborné zkoušky, a to do 2 let od účinnosti zákona. Zprostředkovatelům také zákon předepisuje některé povinnosti, jako například mlčenlivost či informační otevřenost ke klientům a Ministerstvu financí.

Z čeho jsou placeni poradci? Je placené poradenství kvalitnější?

Finanční poradce může být živ honorářem od klienta, nebo placen z provizí, tedy společností, jejíž produkt prodá. Možná je i kombinace těchto způsobů. U provizně placených prodejců se naskýtá problém – pokud bude poradce veden pouze výší provize, bude poskytovat nekvalitní poradenství. Nutno však podotknout, že s placeným finančním plánem nemusíte dopadnout lépe. Legitimní je proto vždy otázka směrem k poradci, z jakého důvodu daný produkt doporučuje. Vysvětlení může leccos napovědět.

Asociace finančních poradců

V České republice existuje Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů , která byla založena v roce 2000. Sdružuje fyzické i právnické osoby působící v oblasti osobního finančního poradenství, jejichž počet čítá momentálně přes jedenáct tisíc. Členové musí splňovat určité podmínky (bezúhonnost, dodržování etického kodexu, vnitřních předpisů apod.).

Cílem asociace je zejména zastupování, podpora vzájemné spolupráce, rozvíjení profesní prestiže a ochrana hospodářských i jiných zájmů jejích členů. Dozorčí rada asociace zaujímá stanoviska k případům, které se týkají oblasti jejího působení, a to i v případě, že aktéry nejsou přímo její členové. Na toto sdružení se mohou ve věcech finančního poradenství obracet občané, mají-li pochybnosti například o správnosti postupu jejich poradce.