Kdo se na konci roku zpozdí s platbou, má smůlu!

Dva, tři, pět dní, nebo celý týden? Kolik času má vlastně banka na převody peněz, se nedá jednoznačně říci. Záleží zatím na jejích obchodních podmínkách. Neexistuje totiž žádná vyhláška, která by přesně stanovila počet dnů potřebných pro takovou operaci. Jednoznačně nejrychlejší je bezhotovostní převod z účtu na účet - jestliže posíláte peníze v rámci jedné banky, proběhne taková transakce zpravidla přes noc. Nejdéle naopak trvá převod složenkou. Každá banka má doby pro převod plateb upraveny svými obchodními podmínkami a musí se řídit vyhláškou centrální banky z roku 1992. Letos v březnu sice přijali poslanci zákon o platebním styku, který vstoupí v platnost od 1. ledna 2003 - pasáž o rychlých převodech však bude pro banky závazná až do ledna 2004.

Delší doba je potřeba na převod prostředků mezi dvěma peněžními ústavy. Platby totiž musí projít clearingovým centrem České národní banky, takže jednoduchá platba se může protáhnout. „Při převádění finančních prostředků z jedné banky na účet v jiné bance se doporučuje lhůta 3 dnů,“ popisuje obvyklý postup Pavel Makovský z eBanky.

Nejdéle trvá převod peněz na zahraniční konta. Tehdy obvykle záleží na konkrétní dohodě banky a jejího klienta, většinou trvá vyřízení celé záležitosti pět dnů. „Převody peněz do zahraničí přijímá banka do 20. prosince do 12 hodin,“ říká Jan Hainz z GE Capital Bank.

Do banky zajděte raději s předstihem

To, že banky čelí každoročně před Silvestrem většímu náporu klientů, není nic nového. Proto se vyplatí vyřídit finanční záležitosti co nejdříve, protože i některé standardní lhůty se na konci roku mohou protáhnout. „Doporučujeme klientům, aby platbu neodkládali. Získají tak jistotu, že bude zaevidována na jejich účtu jako platba roku 2002,“ říká Zdenka Blechová ze Stavební spořitelny České spořitelny. Zpoždění platby do dalšího roku se klientům nevyplatí - přijdou o státní podporu, vázanou na řádné zaplacení vkladů v kalendářním roce.

Zástupci finančních ústavů potvrzují, že je možné provést převod peněz ještě 30. prosince, nezaručují však, že peníze do konce roku na účet příjemce opravdu dorazí. „Jestliže je podán příkaz k převodu v pátek 27. prosince, jsou peníze připsány adresátovi i v jiné bance ještě v roce 2002. Pro zadání převodu v pondělí 30. prosince už nemůžeme zaručit, že peníze budou příjemci připsány ještě v tomto kalendářním roce,“ varuje klienty Helena Matuszná z České spořitelny.

Pozor také na otvírací dobu finančních ústavů těsně před koncem roku. Některé banky nebo jejich menší pobočky mohou být poslední den v roce nedostupné. „V úterý 31. prosince budou všechna obchodní místa Union banky uzavřena,“ upozorňuje Josef Řeřicha z Union banky.

I přes mobilní telefon nebo počítač je nutné zadat příkaz včas

Pro mě omezení otvírací doby neplatí, já si zadám příkaz mobilním telefonem nebo počítačem, pomyslí si mnozí klienti. Do jisté míry mají pravdu. V některých bankách je sice posunuta doba, dokdy je možné zadat platební příkaz, přesto jsou klienti omezeni lhůtami pro zaúčtování dané transakce. „Tuzemské platební příkazy přijímá GE Capital Bank na pobočkách do 30. prosince do konce pracovní doby. Příkazy k úhradě zadávané elektronickou formou je možné zadávat do 23 hodin 30. prosince 2002,“ uvádí Jan Hainz.

Složenky zaplaťte před Vánocemi

Pokud chcete peníze poslat poštou, máte ještě o něco méně času než v případě bank. Aby byly peníze doručeny do konce kalendářního roku, je možné je poslat do pátku 20. prosince poukázkou A - hotovost-účet - nebo ještě o týden později, 27. prosince poukázkou G, kde pošta garantuje lhůtu dodání dva pracovní dny ode dne podání. Složenku typu C, hotovost-hotovost, odešlete v pátek 20. prosince nebo nejpozději v pondělí 30. podejte poukázku D s garancí jeden pracovní den. „Posíláte-li například pět tisíc korun, poplatek činí 20 až 24 korun za poukázky A, G a C a 90 korun, použijete-li poukázku D,“ dodává Ladislav Vančura z České pošty.

Stavební spořitelny: zpoždění nebo opomenutí platby může znamenat i ztrátu státní podpory

Jen včas, tedy nejpozději do 31. 12. 2002, poukázaná platba stavební spořitelně zaručuje klientovi přiznání nároku na státní podporu za tento kalendářní rok. Ta může činit maximálně 4 500 korun ročně na jednu smlouvu a přijít by o ní mohl klient, který poukazuje dohodnutou částku najednou až na konci roku a na platbu by zapomněl.

