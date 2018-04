Kdo se stane Podnikatelem roku 2006?

Soutěží se v kategoriích Podnikatel roku České republiky, Technologický podnikatel roku a Začínající podnikatel roku. Dále může porota ocenit nejlepší podnikatele z regionů České republiky. Vítěz bude reprezentovat Českou republiku na světovém finále World Entrepreneur of the Year v Monte Carlu. V roce 2005 získal titul Podnikatel roku majitel Student Agency, Radim Jančura.

Soutěže Podnikatel roku 2006 se může zúčastnit každý tuzemský podnikatel - vlastník nebo manažer společnosti s minimálně 20% vlastnickým podílem. Musí odpovídat za výkon své společnosti a být aktivním členem jejího nejvyššího vedení. Společnost musí existovat minimálně 2 roky. Nominovat nebo poslat tip na podnikatele do soutěže může kdokoliv spřízněný s úspěšným podnikatelem: profesionální poradce, kolega, zákazník, dodavatel, bankéř, právník, zaměstnanec nebo manžel(ka), a to i pomocí formuláře na internetových stránkách soutěže www.podnikatelroku.cz. Nominace jsou přijímány do 30. listopadu 2006.

Mezi hlavní kriteria hodnocení patří finanční výsledky, strategická orientace a globální dosah podniku. Hodnocen bude rovněž podnikatelský duch nominovaného, jeho čestnost a poctivost a přístup k inovacím.

Do kategorie Technologický podnikatel roku se může přihlásit jakýkoliv účastník soutěže, jehož firma působí přímo v oblasti moderních technologií nebo moderní technologie významným způsobem využívá v hlavní podnikatelské činnosti. Nominace hodnotí speciální odborná porota, které předsedá Ondřej Bartoš, výkonný ředitel sdružení Tuesday Business Network, které je odborným garantem kategorie. Doplňujícími hodnotícími kritériemi pro kategorii Technologický podnikatel roku jsou úspěšnost integrace moderních technologií do firemních procesů, míra vlivu technologií na ekonomickou úspěšnost firmy a dlouhodobá strategie firmy ve využívání moderních technologií.

Na ocenění Začínající podnikatel roku může být nominován podnikatel, který podniká maximálně 5 let.

Porota soutěže Podnikatel roku 2006 je devítičlenná. Předsedou poroty je Radim Jančura, majitel společnosti Student Agency a Podnikatel roku 2005. Porota se řídí mezinárodními pravidly.

Jméno držitele titulu Podnikatel roku 2006 bude vyhlášeno 21. 2. 2007. Jak již bylo zmíněno, vítěz se pak zúčastní celosvětového finále, které se uskuteční v červnu 2007 v Monte Carlu.

V roce 2005 byl průměrný přihlášený podnikatel muž ve věku 44 let a byl dvoutřetinovým vlastníkem firmy, která sídlí v Praze, má obrat 207 miliónů Kč, 102 zaměstnanců a existuje na trhu 12 let.

C o je Podnikatel roku (Entrepreneur Of The Year)

Jde o soutěž, která vybírá nejúspěšnější průkopníky v oblasti podnikání. Byla založena společností Ernst & Young ve Spojených státech amerických v roce 1986. Během své existence se rozšířila do řady zemí celého světa a v současné době se pravidelně vyhlašuje již ve 39 zemích. Jejím cílem je ukázat veřejnosti osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V roce 2006 vyhlašuje společnost Ernst & Young již sedmý ročník této soutěže v České republice.