Muži prý řeší velké finance a ženy ty malé. Je to tak i u vás doma?

Zajímavé výsledky vztahu mužů a žen k financím přinesl výzkum poradenské společnosti Partners. "Potvrdilo se tradiční rozložení mužů a žen v partnerském soužití, žádná velká emancipační revoluce v Česku neproběhla. Zatímco muži řeší takzvané velké finance, ženy se starají o běžný chod domácnosti," potvrzuje Lada Kičmerová ze společnosti Partners.

S finančními institucemi jednají především muži

Jednání s bankami a dalšími finančními institucemi mají v partnerském vztahu na starost především muži. Tvrdí to o sobě více než polovina z nich. Zároveň jim to přisuzuje i 16 procent dotázaných žen. Jen třetina žen o sobě tvrdí, že ony obvykle jednají s bankami a tuto roli jim připsalo pouze šest procent mužů.

Muži si jsou zároveň mnohem jistější ve všech oblastech, které mají s financemi úzkou souvislost. Například budou-li se partneři rozhodovat o výběru banky, koupi auta na leasing a hypotéky či řešit nenadálá finanční vydání, budou to především muži, kteří to vyřeší s větší jistotou.

Vztah mužů a žen k financím Společnost Partners testovala dospělou populaci ve věku 25 - 60 let v srpnu 2012.

Na otázky odpovídalo 1 000 dotázaných.

Pouze v jedné oblasti se ženy cítí jistější - na rozdíl od mužů se mnohem lépe vyznají v běžných cenách potravin.

Ženy drží domácí kasu pevně v rukou

Je to totiž právě žena, která drží v rukou běžný chod domácnosti. Zhruba polovina žen je přesvědčena, že o rodinnou kasu se starají právě ony. To muži to o sobě říkají zhruba ve třetině případů.

Téměř tři čtvrtiny mužů a prakticky stejný počet žen v zásadě vědí naprosto přesně, kolik si jejich protějšek vydělává. Alespoň orientační povědomí o partnerově příjmu má necelá čtvrtina mužů i žen. Pouze nepatrný zlomek dotázaných (1 - 2 procenta) tají před partnerem výši svých výdělků.

Jak společně hospodaříme

Podle průzkumu mají partneři nejčastěji zřízeny dva samostatné účty, na které jim chodí jejich výplaty. Nicméně chtějí-li koupit něco společně, vždy se na financování dohodnou. Takto hospodaří zhruba polovina oslovených lidí.

Třetina pak má v bance jeden nebo více společných účtů, na které jim oběma chodí příjmy. Oba z páru pak na společný účet mají přístup.

