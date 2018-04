Kdo štve šéfy? Lajdáci

Kdy zaměstnanci své vedoucí štvou? Když nechtějí za nic odpovídat a máloco udělají pořádně. Když nedodržují termíny ani vlastní slovo. Když se po nich něco chce, a oni s kyselým obličejem odvětí: To nejde.



Nedochvilnost, nedodržení slibů, zkrátka lajdáctví všeho druhu - to nemají šéfové rádi. A také okamžité zavržení jakéhokoli jejich požadavku či návrhu na změnu. „Nemám ráda, když se zaměstnanci na všechny nové podněty tváří otráveně, aniž by o nich přemýšleli,“ říká Jana Rohelová, ředitelka pro lidské zdroje společnosti Mediatel. „Pokud vyjde najevo, že se změny obávali a odmítnutí zvolili jako druh obrany, snažím se jim pomoci strach překonat.“



Zaměstnanci ve všem najdou problém



„Neexistují problémy, ale náměty na jejich řešení,“ tvrdí Pavel Chmelík, náměstek ředitele Raiffeisen stavební spořitelny. Proto ho mrzí, že zaměstnanci hledají spíše protivenství než možnosti rozuzlení. Vysvětlování, proč v něčem problém není, je pro něj ztrátou času. Proto se snaží soustředit pozornost lidí právě na řešení. „Není to ale jednoznačný recept. Jsou chvíle, kdy se to daří více, jindy méně,“ přiznává Chmelík.

Nadřízení mají často velkou odpovědnost, a proto je mrzí, když se jí pracovníci vyhýbají - jako by chtěli, aby je stále někdo vodil za ručičku. „Měli jsme spoustu schopných a pracovitých lidí, ale běda, když měl někdo o něčem rozhodnout,“ vzpomíná na dobu zakládání Jablotronu jeho šéf Dalibor Dědek. Dnes už je prý situace lepší. Tehdy šlo podle něj o pozůstatek v myšlení lidí z doby před rokem 1989, kdy za ně rozhodovali jiní.Některého šéfa rozzlobíte, aniž jste se o to nějak snažili. Zvláště je to snadné v případě nejistých, vztahovačných nadřízených. Střet s nimi se podobá chůzi v močálu - šlápnete vedle a je s vámi konec. Někteří zaměstnanci se však chovají, jako by se rozhodli šéfovu trpělivost testovat. Na čem on nejvíc lpí, to sabotují. Proč to dělají? „Pokud člověk není v práci spokojený, a to i bez šéfova zavinění, může si takhle nepřímo vylévat vztek,“ říká psycholog Jan Gruber. Jde často o lidi, kteří nechápou, že si za spokojenost v zaměstnání odpovídají také sami. Ale obviňovat okolí je samozřejmě snazší.

„To, že se zaměstnanec vzpouzí, odmítá plnit své povinnosti, může pramenit i z pocitu, že šéf je slabý, nejistý a úkoly, které zadává, nesmyslné. Na vině bývá také fakt, že šéf prostě neumí lidem vysvětlit, co po nich chce a proč,“ dodává psycholog.



Férově a na rovinu



Ne každý šéf je vstřícný k upřímným lidem. Ale nic jiného než otevřený dialog o příčinách nespokojenosti nepomůže. Myslí si to například Soňa Křítková, jedna z vedoucích v ČEZ. „Mám ráda upřímné lidi. Mají odvahu stát za svým názorem, dovedou o něm otevřeně hovořit,“ říká. Na druhé straně od nich očekává ochotu vyslechnout si názor druhého a schopnost uznat vlastní omyl. Má-li dojít na férovou diskusi mezi šéfem a zaměstnancem, není třeba dlouze zvažovat, kdo má trumfy v ruce. Znelíbit se vedení riskuje málokdo. Pokud však nadřízený nedá upřímnosti prostor, nebo se za ni dokonce mstí, dočká se nepřímé odvety. V podobě lajdáctví, sabotáží, nedochvilnosti...



Č ím štvete svého šéfa?



Ničím ho neštvu 59 %

Tím, že ho nerespektuji 29 %

Nepracuji dobře 7 %

Chci od něj vše vysvětlit 5 %