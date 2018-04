Kdo určuje čerpání dovolené

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené podle předem schváleného plánu dovolených, tak aby si ji mohl zaměstnanec vyčerpat do konce kalendářního roku. Musí přitom přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Jestliže pak zaměstnanec čerpá dovolenou v několika částech, pak musí alespoň jedna část trvat nejméně dva týdny, pokud se zaměstnanec nedohodne se zaměstnavatelem jinak. Nové je ustanovení, podle něhož je zaměstnavatel od Nového roku povinen určit zaměstnanci, jehož pracovní poměr u něho trval celý kalendářní rok, čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené v běžném kalendářním roce, pokud mu na ně vznikl nárok. V podniku by měl začátkem roku každý vedoucí zaměstnanec zpracovat plán dovolených pro své podřízené. Zaměstnanci by měli nastupovat dovolenou podle plánu, tak aby byla dovolená dočerpána nejpozději do konce kalendářního roku. Když by zaměstnanec nemohl výjimečně dočerpat dovolenou do konce roku pro překážky v práci nebo proto, že zaměstnavatel neurčil její čerpání, je zaměstnavatel povinen poskytnout ji zaměstnanci nejpozději do konce příštího kalendářního roku. Ovšem neurčí-li zaměstnavatel bezdůvodně čerpání nejméně čtyř týdnů dovolené zaměstnancům do konce běžného roku, porušuje ustanovení zákoníku práce a může být při kontrole prováděné úřadem práce postihnut sankcemi.