Kdo ušetří na povinném ručení?

Pravidla povinného ručení jsou přísně upravena zákonem a tak rozdíly v pojistných podmínkách mezi pojišťovnami prakticky neexistují. Právní norma zároveň stanovuje minimální limity pro plnění pojišťoven, které však pojišťovny mohou v rámci nadstandardní produktů navýšit. Vstupem do Evropské unie však dojde k povinnosti navýšit minimální limity u škod na majetku z dnešních 5 na 18 milionů korun a u škod na zdraví z 18 na 35 milionů korun. Pojišťovny tak pro rok 2004 připravily produkty, které již budou splňovat tyto nové minimální limity.

D eregulace po druhé



Letos podruhé stát nereguluje sazby pojistného. Doposud však majitel vozu nenašel zásadnějších rozdílů v nabídce pojišťoven, než byly kvalita a množství poskytovaných bonusů a doplňkových služeb. Pojišťovny projevily snahu o větší individualizaci sazeb a tak v sazbách pro rok 2004 můžeme nalézt pro jednotlivé typy vozidel a majitelovu řidičskou historii historicky největší rozdíly. Přestože se vyplacené pojistné plnění podílí na přijatém pojistném jen asi ze dvou pětin, opět letos pojišťovny poukazují na vysokou nehodovost a rostoucí náklady na likvidaci škod. A tak, společně s navýšením základních limitů pro pojistná plnění pojišťovny, opět rostou základní sazby pojistného, a to především u právnických osob a podnikatelů. Tento nárůst bude dle vyjádření pojišťoven u soukromých řidičů bez nehod kompenzován rostoucí slevou - bonusem.

S pravedlivé sazby





Pojišťovny rozlišují sazby pro jednotlivé motoristy na základě zkušeností z mateřských společností a na základě vlastních historických dat. Zatímco u nás je u většiny pojišťoven velikost sazby pojistného závislá pouze na druhu vozidla, objemu motoru a řidičově škodovosti, tak kupříkladu v Německu je velikost pojistného určena více než 30 ukazateli, mezi kterými je i třeba pohlaví majitele či barva jeho vozu. Tato větší segmentace způsobuje, že dojde k zdražení rizikových skupin. Ty pak odcházejí ke konkurenci, která jim nabídne nižší cenu.

Touto cestou větší diverzifikace se začínají vydávat i české pojišťovny. ČSOB pojišťovna a od roku 2004 nově i pojišťovna Allianz přistoupily kromě klasického členění sazeb i na rozlišení rizikovosti motoristů podle místa bydliště majitele vozu. Obě pojišťovny znevýhodnily pražské řidiče a na druhé straně snížily sazby pro motoristy z menších měst. Pokud budeme mluvit o konkrétním pojistném, pak například soukromý majitel Škody Felicia s motorem 1.3 zaplatí s 20% bonusem 2 721 Kč, kdežto majitel stejného vozu v Praze zaplatí 3 506 Kč. Allianz k tomu nově přiřadila znevýhodnění sazeb pojistného pro mladé řidiče do 21 let a to nárůstem základních sazeb o 25 %.

V hodně vytvořené portfolio je velmi ziskové

Čím větší je rizikovost klienta, tím logicky by mělo být vyšší požadované pojistné. Ke zjištění tohoto „spravedlivého“ pojistného však pojišťovny potřebují velké množství strukturovaných dat z minulosti a to naše pojišťovny prozatím nemají. Proto o tom, jaký bude mít tato větší individualizace sazeb v českých podmínkách dopad na trh, se dá prozatím jen spekulovat. Jedno je však zřejmé. Dojde-li k odchodu pro pojišťovnu vysoce rizikových klientů a zároveň přilákání méně rizikových motoristů, vytvoří si pojišťovna velmi ziskové portfolio pojistných smluv. Proto se dá očekávat, že se v následujících letech podobnou cestou vydají i ostatní pojišťovny na trhu.

Pojišťovny si chválí spolupráci České kanceláře pojistitelů s Centrálním registrem vozidel ministerstva dopravy, od které si slibují další příjmy. Vzájemnou výměnou dat by mělo dojít k rychlému odhalení nepojištěných vozidel, jejichž počet se u nás odhaduje na čtvrt milionu.

Domníváte se, že cesta větší individualizace sazeb je z pohledu pojišťoven i motoristů žádoucí? Jaký dopad regionalizace sazeb na trh povinného ručení očekáváte? Děkujeme za vaše názory a připomínky.