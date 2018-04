Kdo vám podá pomocnou ruku

Máte strach, že se brzy dostanete do problémů se splácením, a nechcete skončit jako bezdomovci? Nezavírejte před problémem oči, jděte se poradit.

Pokud máte půjček víc, můžete zkusit, zda by pro vás nebylo výhodnější všechny sloučit do jednoho úvěru a platit tak jen jednu výhodnější splátku, jde o takzvanou konsolidaci.

I na dluhy jsou poradny

Doba, kdy zatím ještě platíte, ale přestávají vám stačit peníze nebo jste přišli o práci, je ideální k návštěvě občanské poradny. „Nebojte se požádat o radu odborníka, je to zdarma,“ říká předsedkyně sdružení SPES Andrea Běhálková. Domluvte si v poradně (viz Kontakty) schůzku a přineste na ni všechny dokumenty, které s vašimi dluhy souvisí. Tedy podepsané smlouvy, upomínky, obsílky.

„Podle rozsahu dluhů a věřitelů pak poradci navrhnou komplexní plán splácení. Jedním z řešení může být i vrácení zboží na splátky,“ říká Michal Kaderka, mluvčí Asociace občanských poraden.

„Vypracujeme plán hospodaření domácnosti. Nejprve zkoušíme zvýšit příjmy. Hledáme možnosti přivýdělku, někoho v rodině, kdo by byl ochoten dlužníka založit. A také se občas přijde na to, že klient má nárok na sociální dávky, který zatím nevyužívá,“ doplňuje Andrea Běhálková.

Konzultanti v poradně dále pomohou vypracovat plán věřitelů a hledají spolu s klientem možnosti, jak s dluhy dál pracovat a postupně je umořovat.

Navíc ještě dostanete radu, jak získat výživné, pokud bývalý partner neplatí, kde se poptat na možnost sociálního bydlení či v jakých centrech získáte informace o řešení závislostí.

Pomoc při jednání s věřiteli

Ani v případě, že už proti vám bylo zahájeno soudní řízení, ještě není pozdě nabídnout určité řešení a dohodnout se po dobrém. Je možné navrhnout i odklad již nařízené exekuce, zejména když jste se dostali do prodlení bez své viny, třeba ze zdravotních důvodů.

Nejste si jisti, že to zvládnete? „Společně napíšeme dopisy, se kterými by si klient sám nevěděl rady,“ ujišťuje Andrea Běhálková. „Slevu na dluhu sice nezařídíme, ale máme zkušenost, že pokud někdo řeší své dluhy prostřednictvím poradny, věřitelé jsou vstřícnější. Připraví třeba výhodnější splátkový kalendář, protože cítí, že se dlužník opravdu snaží své problémy vyřešit,“ dodává Michal Kaderka.

Hlavně si znova nepůjčujte

V žádném případě si na splácení dluhů neberte další půjčky, to je opravdu cesta do pekel. Banky vám už pravděpodobně nepůjčí, protože si zjistí v registru, že máte problémy se splácením. Různé pochybné lichvářské společnosti, které vaše platební morálka nezajímá, a nechtějí dokonce ani žádný doklad o příjmech, vám sice půjčí, ale na takové úroky, že se vám z nich bude tajit dech. Takhle se z dluhů nedostanete nikdy.

Co dělat, když dlužíte

■ Neignorujte problémy, samy od sebe nezmizí. Ihned kontaktujte věřitele a vysvětlete jim své potíže.

■ Vždy řešte především ty dluhy, kvůli kterým byste mohli přijít o střechu nad hlavou či o zásobování energiemi.

■ Pamatujte si, že vaši věřitelé preferují spíše malé pravidelné splátky než větší nepravidelné platby, které pro vás budou těžko zvládnutelné.

■ Vždy odpovídejte ve stanovených lhůtách na dopisy věřitelů nebo na soudní obsílky.

■ Schovávejte si kopie veškeré korespondence, výpisů z účtů, svých rodinných rozpočtů, splátkových kalendářů atd.

■ Zúčastňujte se soudních jednání a noste s sebou veškerou korespondenci týkající se případu včetně vašeho aktuálního rodinného rozpočtu.

■ Nevzdávejte pokusy o dohodu s věřiteli, i když odmítají vaše úvodní návrhy.

■ Nenechte se pod nátlakem nebo dobrovolně vmanipulovat do slibů, které nemůžete splnit.

■ Nepůjčujte si peníze na splácení starších dluhů. To se týká zejména kreditních karet nebo karet pro platby v obchodech.

■ Nebojte se požádat o radu odborníka – je to zdarma.

Kontakty

www.pomocsdluhy.cz

– sdružení SPES

www.obcanskeporadny.cz

– občanské poradny

www.charita.cz

– Česká katolická charita

Splaťte více půjček jednou jedinou

Splácíte měsíčně několik různých půjček a součet všech splátek je na hranici vašich finančních možností? Řešením může být dluhy takzvaně zkonsolidovat. Podstatou je, že si vezmete jeden nový úvěr, kterým jednorázově splatíte všechny staré dluhy, a celou sumu pak splácíte jedinému věřiteli. Tímto krokem se nejen zbavíte drahých půjček, které byste si už znovu nevzali, ale u nového úvěru si můžete prodloužit dobu splatnosti a snížit tak měsíční zatížení rodinného rozpočtu. Nezapomeňte však na to, že za předčasné splacení starých úvěrů si věřitelé mohou účtovat sankční poplatky.

Úvěry specializované na přefinancování starých půjček nabízejí hned tři banky – jsou to Bawag Bank, GE Money Bank a Komerční banka. Konsolidovat můžete spotřebitelské půjčky, dluhy ze splátkového prodeje, kreditních karet a kontokorentu. Ovšem situaci musíte začít řešit dříve, než se dostanete do problémů se splácením. Všechny výše jmenované banky totiž podmiňují poskytnutí úvěru vzornou platební morálkou.

Půjčit si můžete od 20 do 500 tisíc korun a splatnost úvěrů se pohybuje od roku do 10 let. Nezapomeňte, že čím déle budete splácet, tím víc zaplatíte na úrocích, výši splátky byste měli nastavit tak akorát. Roční úroková sazba se u úvěrů specializovaných na konsolidaci pohybuje od 7,15 do 9,90 procenta – od běžných spotřebitelských půjček se tak výrazně neliší. Za sjednání úvěru zaplatíte pouze u Bawag Bank, a to procento z objemu. Vedení úvěrového účtu vás vyjde na 40 až 80 korun měsíčně.

Novinkou GE je konsolidace zajištěná nemovitostí, avšak de facto nejde o nic jiného než o účelovou americkou hypotéku. Rozdíl je v tom, že GE při posuzování schopnosti splácet nezapočítává stávající splátky, dosáhnete tak na vyšší úvěr než u běžné americké hypotéky. Úroková sazba se liší podle objemu půjčky, například za úvěr ve výši 200 až 499 tisíc korun zaplatíte úrok 7,59 procenta.

Slovníček

RPSN: Roční procentní sazbu nákladů byste určitě měli sledovat, než podepíšete smlouvu o půjčce. Vyjadřuje celkové roční náklady na úvěr – zahrnuje nejen výši úrokové sazby, ale i výši všech poplatků a pojištění spojených s půjčkou. Čím je RPSN vyšší, tím je úvěr dražší. Vzhledem k jednotnému výpočtu si podle RPSN snadno můžete porovnat několik půjček mezi s sebou.

Úvěrové registry: Registry (bankovní BRKI, nebankovní NRKI a registr dlužníků SOLUS) jsou databáze, ve kterých jejich členové – banky, leasingové i nebankovní společnosti shromažďují data o svých klientech. Jejich prostřednictvím si potenciální věřitelé mohou zjistit, zda v době, kdy žádáte o úvěr, nemáte moc jiných dluhů a případně jak splácíte.

Úroková sazba: Úrok vyjadřuje hodnotu, kterou budete muset zaplatit navíc nad půjčenou částku. Údaj nezahrnuje souvisící poplatky a poskytovatelé úvěrů jej uvádějí na různé časové období – roční, měsíční, týdenní a podobně.

Koeficient navýšení: Udává poměr mezi částkou, kterou si půjčíte, a tou, kterou nakonec věřiteli zaplatíte. Jinými slovy ukáže, kolik zaplatíte navíc včetně úroků i poplatků. Když budou mít dvě půjčky stejný koeficient navýšení, ale různou dobu splatnosti, je výhodnější ta, kterou budete splácet delší dobu.