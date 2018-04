Kdo vám půjčí, když dlužíte jinde

Jak jsou na tom některé společnosti půjčující takzvané rychlé peníze? I ty se začínají starat o stav peněženky svých klientů. Už to není tak, že kdo přijde, splní podmínky nemá dluhy právě u nich, tomu půjčí.

„Jsme certifikovaným obchodníkem banky, takže registr využíváme, ale zatím do něho nepřispíváme. Když se stane, že klientovi není úvěr schválen, je to nepříjemné, ale každý většinou o svých problémech ví... Už se nám ale také stalo, že klient došel do banky, zjistil, v čem je problém, odstranil příčinu třeba doplacením 150 korun a pak úvěr bez problémů dostal,“ říká zástupce CZ MARKETING Ivo Hönigschmied

Provident Financial má vlastní databázi neplatičů, není však členem žádného registru

Profireal je členem registru SOLUS

Credit House prověřují klienta v nebankovním a prostřednictvím banky i v bankovním registru

CZ MARKETING prověřuje klienta prostřednictvím banky v bankovním registru

Cofidis prověřuje splátkovou minulost v registru SOLUS

Jedinou velkou společností, která půjčuje hotové peníze a nespolupracuje s některým z registrů, je Provident Financial. „Samozřejmě i naše společnost zvažuje spolupráci s registry, chtěli jsme se přesvědčit, že systém je funkční a že neodporuje v žádném smyslu zákonu na ochranu osobních údajů. V budoucnu podobnou spolupráci nevylučujeme,“ říká tiskový mluvčí společnosti Miroslav Sedlák. V dnešní době vede společnost vlastní databázi neplatičů pro své potřeby.