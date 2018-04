Kdo vám půjčí na rozjezd firmy

Kromě speciálních úvěrů na podnikání jsou však i jiné možnosti, jak získat finanční prostředky.

1. Klasický úvěr

V bance lze požádat o úvěr speciálně na podnikání, ale i o úvěr klasický. Hodí se zejména pro budoucí podnikatele, kterým stačí nižší částky, řádově desítky tisíc korun. Mohou si vzít třeba hotovostní neúčelovou půjčku nebo si půjčit z kreditní karty či formou kontokorentu. Úroky podobných úvěrů se pohybují zhruba okolo 12 až 15 procent, mohou ale překročit i 20 procent.

2. Americká hypotéka

Dalším typem půjčky „na všechno“ je americká hypotéka. Žadatel zastaví nemovitost a proti ní získá úvěr. V tomto případě – pokud má co zastavit – se ale vystavuje značnému riziku. Neúspěch firmy může v takovém případě znamenat třeba i ztrátu střechy nad hlavou. Úroky jsou o něco vyšší oproti běžné hypotéce, ale zase výhodnější než u spotřebitelského úvěru: pohybují se od zhruba od 4 do 11 procent za rok

3. Soukromá půjčka

Úvěr od příbuzných či známých – je-li od koho si půjčit – se může zdát jako ideální možnost. Ovšem bude jí skutečně pouze za předpokladu, že se ve smlouvě přesně stanoví pravidla hry, a to nejlépe před notářem či advokátem. Ve smlouvě by měly být jasné podmínky, za jakých se peníze půjčují, a to včetně úroku, doby splatnosti a záruk za úvěr. Možná se výše uvedené zdá zbytečné, v rámci zachování dobrých vztahů v rodině či mezi přáteli jsou však nezbytností.

4. Speciální bankovní úvěry pro podnikatele

Banky nabízejí také speciální úvěrové služby šité na míru přímo podnikatelům. Mezi takové produkty patří například Profi úvěr Komerční banky, Malý investiční úvěr ČSOB, podnikatelské úvěry Raiffeisenbank nebo České spořitelny. Podnikatelé obvykle platí úroky mezi 5 a 10 procenty ročně. Většina bank však podmiňuje poskytnutí takového úvěru „podnikatelskou historií“, zpravidla alespoň dvouletou. Doba vyřízení úvěru je různá, liší se podle bank a typu půjčky. Obvykle se pohybuje od tří dnů do tří týdnů ode dne, kdy žadatel předá bance všechny podklady potřebné pro vyřízení žádosti.

5. Podpora malým a středním podnikatelům

Českomoravská záruční a rozvojová banka se specializuje na poskytování podpor malým a středním podnikatelům. Pro začínající podnikatele jsou určeny dva typy:

- program Start je podpora poskytována ve formě zvýhodněného bezúročného úvěru na financování až 90 procent předpokládaných celkových nákladů projektu.

- V rámci programu Kredit lze získat zvýhodněný úvěr od 200 000 do dvou milionů korun se splatností do pěti let a s pevnou roční úrokovou sazbou čtyři procenta, a to až do výše 90 procent předpokládaných nákladů. Anebo zvýhodněný úvěr od dvou do pěti milionů korun se splatností do šesti let, rovněž s pevným úrokem čtyři procenta, až do výše 80 procent předpokládaných celkových nákladů projektu. Žadatel musí splňovat několik dalších podmínek, které se týkají jeho činnosti, použití peněz, využití dalších půjček a podobně. Podrobnější informace zveřejňuje banka na svých internetových stránkách www. cmzrb.cz.

6. Jiné dotace a podpory

Různé formy podpory vypisují ve formě dotací či grantů také další instituce, například ministerstva či specializované fondy. Aktuální seznam dotací a podpor lze najít mimo jiné na webové adrese www.businessinfo.cz/cz/podporyadotace/.

7. Fondy rizikového kapitálu

Mezi zdejšími podnikateli zatím málo známou možností, jak získat peníze, jsou takzvané venture fondy, neboli fondy rizikového kapitálu. Ve světě prověřená a běžně používaná metoda, jak financovat nově vznikající firmu. Fond vloží do společnosti peníze výměnou za podíl na jejím základním jmění. Stává se tak jejím spoluvlastníkem. Zpravidla však nezasahuje do běžného chodu firmy, nýbrž se účastní jen důležitých rozhodnutí a může mít v zásadních otázkách právo veta.

Fondy si vybírají společnosti, které mají šanci být úspěšné a podíl během několika let výrazně zhodnotit. Zájemce o takový způsob financování musí počítat například s tím, že bude muset budoucímu investorovi zcela odkrýt karty, to znamená nechat ho zkontrolovat veškeré doklady o účetnictví a podobně. Více informací o venture kapitálu lze získat mimo jiné v České venture kapitálové asociaci (www.cvca.cz), která zastupuje společnosti působící v oblasti rizikového kapitálu v České republice.