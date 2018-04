Kdo ve firmě pracuje? Skoro nikdo

Můžete firmu odrovnat svou pasivitou, aniž přitom cokoli riskujete, a takové příležitosti bylo by škoda nevyužít...

Kdo ve firmě pracuje?

Vyložme karty na stůl: skoro nikdo. Na toto téma koluje následující a velice poučná historka: Několik velkých francouzských firem se pravidelně utkává v mezifiremní soutěži ve veslování (čtyři veslaři s kormidelníkem). Každá firma vysílá svůj tým složený z vlastních zaměstnanců.



Když tu si vedení jedné z firem všimne, že její tým je už po několik let v cíli pokaždé jako poslední.

Nastane rozruch a začne se pátrat po příčinách: zaplatí se expert, sportovní poradce, který má zjistit, co se děje. Po několikatýdenním vyšetřování expert vysloví svůj závěr: ve člunu jsou čtyři kormidelníci a jediný veslař. Ve vedení zavládnou rozpaky, i obrátí se o radu na konzultanta. To nejpodstatnější z jeho expertizy se dá shrnout v následujícím závěru: je třeba veslaře motivovat! ... Po pravdě řečeno se firma velice často podobá mexické armádě, neefektivní organizaci, v níž chce každý šéfovat, „pilotovat projekty“, být „týmovým manažerem“, ale kde nikdo nechce vykonávat rozkazy. Tato anekdota ukazuje, že Francie je zemí, kde nikdo nehne prstem. Je to jedna z těch méně známých stránek „francouzské výlučnosti“: celkový objem práce je v porovnání s velikostí její populace neuvěřitelně nízký...





Skutečností je, že práce je rozdělena tak nerovným způsobem, že na hrstku jedinců, kteří cedí krev, připadá většina, která si válí šunky. Diplomovaní zaměstnanci vyšlí z dobrých nebo průměrných škol, kterým se podařilo najít útočiště v koutcích a zákoutích velké firmy, lžou, když tvrdí, že jsou přetíženi. Ti mazanější podávají pravdu obratněji, jako takový Jean-Cyril Spinetta, generální ředitel AirFrance, který s otevřeností, která jej ctí, v nedávno poskytnutém rozhovoru přiznává: „Dokážu si vyšetřit prostor, kde se mohu odpojit.“ Překlad: Chvílemi nedělá nic a nevidí na tom nic špatného. Fajn. Práce je mrtvá, ať žije práce!