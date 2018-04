Kdo všechno již ví o vašich dluzích

Neplatíte u konkurence a my to víme, říká stále větší počet firem, které prodávají či poskytují různé druhy finančních služeb. Informace o zákaznících, kteří mají vážnější potíže se splácením, se dostávají do registrů. Firmy sdružené se dozví, zda je či není jejich zákazník problémový.

Na trhu působí tři velká sdružení. Bankovní registr, který podchycuje neplatiče bank, nebankovní rejstřík má přehled o klientech leasingových společností a Centrální registr dlužníků. V SOLUS se shromažďují data o dlužnících splátkových firem, některých bank a nově také mobilních operátorů. V příštm roce by měly informace o neplatičích protékat i mezi bankovním a nebankovním registrem navzájem.

Kdo se ocitne na černé listině?

Naskočila vám husí kůže, protože jste zapomněli včas zaplatit fakturu? Není důvod k obavám. Podle Jana Stopky ze sdružení SOLUS se na černou listinu dostanou jen lidé, kteří nemají zájem své problémy řešit.

„Do registru přijdou pouze informace o klientech, kteří neplatí účet opakovaně. Ojedinělé opomenutí či drobné zpoždění platby nebude v žádném případě znamenat zařazení klienta,“ doplňuje Aleš Janků, člen představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí. A konkrétně? Například podle pravidel SOLUS je problémovým dlužníkem člověk, který nezaplatí tři účty nebo se zpozdí s placením o 90 dnů. Postup je přitom trochu přísnější, pokud jde o nového klienta. „Ten bude do registru zařazen, pokud dluží první dvě splátky,“ objasňuje tiskový mluvčí T-Mobilu Jiří Hájek. Negativní informace bude v registru viset po dobu tří let.

V Nebankovním registru, kde se shromažďuje pozitivní i negativní historie zákazníka, jsou údaje ponechány čtyři roky po ukončení smlouvy. „Pro klienty, kteří plní své závazky, je výměna informací mezi společnostmi výhodná. Solidní zákazník může získat přístup k úvěrům, jejichž poskytnutí by bylo bez pozitivní historie obtížné nebo jen s ručením,“ říká Karel Kolář, výkonný ředitel Nebankovního registru. Podle mluvčího Eurotelu Pavla Kaidla může získat klient s dobrou platební morálkou lepší podmínky, například nemusí skládat vysokou zálohu.

Lustrace je rychlá

Zájemce přijde do obchodu a zažádá třeba o nákup na leasing. Prodavač dotazem do registru zjistí, zda v něm o zákazníkovi není negativní informace, tedy že měl u některého ze členů sdružení, což jsou další leasingové společnosti, problém se splácením. Proces uzavření leasingové služby to neprodlouží, neboť informace jsou poskytovány on-line.

Co se stane hříšníkům? Záleží na míře prohřešků. Podle Petry Kopecké z HVB Bank při vyhodnocování žádosti o úvěr banka mnohem intenzivněji prověřuje historii i současné chování problémového klienta. Petr Šindler z Oskara je konkrétnější: „Zákazníky, kteří se budou chtít stát našimi klienty a najdeme je v registru, budeme považovat za rizikovější, a tak k nim budeme přistupovat, třeba si vyžádáme vyšší vstupní zálohu.“

R egistry dlužníků

CBCB – Registr bankovních informací: údaje o klientech bank, kteří mají úvěr

LLCB – Registr nebankovních informací: údaje o klientech leasingových firem

SOLUS: údaje o neplatících klientech splátkových firem, některých bank a všech mobilních operátorů

CERD – Centrální registr dlužníků: údaje o neplatících firmách

