Kdo vyhrál test produktových balíčků

Vítězem se stala ČSOB. ČSOB Osobní konto je za padesát korun měsíčně vybaveno základními produkty - hybridní elektronickou kartou, třemi nejčastěji využívanými kanály přímého bankovnictví a kontokorentem, ale také doplňkovými službami – informačním servisem o účtu přes e-mail či pěti předplacenými informacemi o platbě kartou.

Na druhém místě se umístila další z velké bankovní trojky – Česká spořitelna. Tato banka nabízí ve svém základním programu dokonce i několik služeb bez poplatku, což je za daný peníz ojedinělé. Handicapem se jí však nakonec staly ceny za hotovostní operace v kalkulaci pro ty klienty, kteří se nechtějí nebo nemohou vzdát transakcí na přepážce.

Na třetí příčku dosáhla zejména díky svým příznivým cenám Poštovní spořitelna. Její nespornou výhodou je i její dostupnost v pobočkové síti České pošty, kde má uživatel možnost vybírat hotovost platební kartou, stejně jako zadávat příkazy k úhradě. Právě pro klienty odkázané na pobočku je tato banka ve srovnání s ostatními cenově příznivá.

Mezi tyto velké banky se však dokázaly svými zvýhodněnými programy vklínit eBanka a Citibank, které jsme právě pro podmíněnost nulových poplatků uvedli mimo pořadí. Pokud bychom brali podmínku kreditního obratu ve výši minimálně 15 tisíc korun za splněnou, promluvily by do celkového pořadí na čtvrtém místě cenové programy eBanky Základ Zdarma a Plus Zdarma, které nabízejí úsporu 100 až 150 Kč za vedení běžného účtu a přímého bankovnictví.

Mezi ČSOB a Českou spořitelnu by se na druhé místo dostal účet CitiOne, pokud by jeho majitel neplatil měsíční paušál 250 korun. Podmínkou pro odstranění tohoto poplatku je však 100 tisíc Kč souhrnem na všech účtech jednoho vlastníka u Citibank. Účet v tomto případě poskytuje poměrně mnoho výhod a je i cenově přívětivý. Podmínka je však již tvrdší než v případě požadavku na patnáctitisícový příliv na účet a rozhodně není v moci každého ji splnit.

Na čtvrtém místě skončila Živnobanka, jejíž Osobní menu Standard s neomezeným počtem operací za necelých sto korun měsíčně ocení zejména aktivní klienti. HVB Bank zabodovala svým kontem Pohoda – roli sehrály poplatky relativně příznivé pro všechny skupiny klientů.

1. ČSOB - Osobní konto Plus Citibank - CitiOne bez poplatku 2. Česká spořitelna - Výhodný program 3. Poštovní spořitelna – Program Klasik eBanka - Programy Zdarma 4. Živnostenská banka 5. BAWAG Bank CZ 6. HVB Bank 7. Volksbank CZ 8. Komerční banka 9. eBanka 10. - 11. Citibank 10. - 11. Raiffeisenbank 12. GE Money Bank

Další banky v pořadí nabízejí poměrně vyrovnané spektrum služeb (viz tabulka). Záleží pak na každém klientovi, zda upřednostní ten balíček, který nabízí nejvíce produktů či transakcí zdarma, nebo se bude orientovat na služby s nejnižším měsíčním paušálem, či se případně obrátí na menší banky, protože jsou schopny poskytnout individuálnější péči.