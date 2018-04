Kdy a jak sjednat životní pojištění

Před sjednáním životního pojištění by měl každý zvážit, zda je pro něj životní pojištění nezbytné. Smysluplné účely životního pojištění jsou pouze dva:

1) Finanční zabezpečení rodiny pro případ úmrtí nebo poškození zdraví a krytí z toho vyplývajících finančních rizik

2) Dlouhodobé spoření na důchod s vybranými produkty a příspěvky zaměstnavatele

I. Tato oblast je značně různorodá a není snadné se v ní dobře vyznat. Pro řešení individuální potřeby klienta existuje celá řada možností:

a. Riziková pojištění se stálou nebo klesající pojistnou částkou

b. Smíšené kapitálové životní pojištění

c. Zdravotní a úrazová pojištění

d. Různá připojištění

Některá připojištění, jako např. pojištění invalidního důchodu, lze sjednat jen s kapitálovým životním pojištěním. Jiná připojištění mohou být levnější v rámci smíšeného kapitálového ŽP, jindy zase naopak výrazně dražší. Smíšené kapitálové ŽP má smysl sjednávat jen pro specifické situace, navíc maximálně do věku 60 let, kdy se uplatňují daňové výhody. Bez nich je smíšené kapitálové ŽP naprosto nekonkurenceschopné. Je tedy potřeba i pečlivě zvážit, na jak dlouho klient pojistnou ochranu potřebuje. Neméně důležitá je i flexibilita pojistné smlouvy, tj. možnost změn v pojistce dle změn v životní situaci klienta. To samé platí pro pečlivé zhodnocení výluk, tj. toho, co pojišťovna nepojišťuje. Obecně pro spoření existují mnohem výhodnější produkty a pro pojistnou ochranu jsou zase lepší (= levnější) rizikové pojistky.

Pro účel spoření je vhodné jedině důchodové pojištění, které neposkytuje pojistnou ochranu. Pojišťovna si tudíž z pojistného strhává jen malou část, na krytí nákladů a svého zisku. I přesto je pro klienty většinou výhodnější soukromě spořit s jinými finančními produkty (penzijní připojištění, stavební spoření nebo podílové fondy). Důchodové pojištění se stává jedním z nejatraktivnějších spořících produktů pouze v případě příspěvku zaměstnavatele. Protože je kvalita těchto produktů od různých pojišťoven velmi kolísavá, platí výše uvedené pouze pro pečlivě vybrané produkty.