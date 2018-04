V předčasné penzi je stále víc lidí. Kdy a jak o tento důchod žádat

Od kdy nejdříve mohu o předčasný starobní důchod požádat?

Zjistíte to velmi snadno pomocí „Věkové kalkulačky“ , která je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Stačí do ní doplnit jen datum narození a zda jste muž, či žena. Ženy navíc uvádí také počet vychovaných dětí. Po zadání údajů vám kalkulačka poskytne informace, jaký je váš důchodový věk, jakou musíte získat dobu pojištění i datum, od kterého je nejdříve možné požádat o předčasný starobní důchod.

Co říká zákon o důchodovém pojištění: Je-li váš zákonem stanovený důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve před dosažením důchodového věku.

Je-li váš zákonem stanovený důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.

Musím pro nárok na předčasný starobní důchod splnit podmínku potřebné doby důchodového pojištění?

Ano, podmínkou pro přiznání předčasného starobního důchodu je získání potřebné doby pojištění stanovené pro řádný starobní důchod.

Potřebná doba pojištění pro kalendářní rok, ve kterém je dosaženo důchodového věku 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 po roce 2018 26 let 27 let 28 let 29 let 30 let 31 let 32 let 33 let 34 let 35 let zdroj: ČSSZ

Žádost o předčasný starobní důchod podáváte nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu osobně na okresní správě důchodového zabezpečení příslušné podle místa vašeho trvalého pobytu. O přiznání důchodu rozhoduje ČSSZ ve lhůtě do 90 dnů od zahájení řízení, zpravidla je však žádost vyřízena dříve.

* průměrná výše předčasného starobního důchodu trvale kráceného (přiznaného podle § 31 zákona o důchodovém pojištění); údaje z roku 2014 jsou k 30. 6.

V předčasné penzi dostanu méně, než by činil řádný starobní důchod. Kolik činí srážka za předčasný odchod do důchodu?

Základní výměra se u předčasného starobního důchodu nekrátí, zkrátí se však procentní výměra. Výše krácení (srážky) je zde závislá na délce doby, která chybí od přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení řádného důchodového věku.

Čím dříve tedy odejdete do předčasného starobního důchodu, o to větší bude krácení výše důchodu. Například odejdete-li do důchodu 180 dnů před dosažením důchodového věku, bude srážka činit 1,8 procenta z výpočtového základu (za dva 90 denní úseky). Odejdete-li dříve o celé tři roky, bude výpočtový základ nižší o 15,9 procenta (za 13 započatých 90 denních úseků).

Jak se zkrátí procentní výměra předčasné penze Podle počtu dnů předčasnosti/procentní sankce 90 a méně 91-180 181-270 270-360 361-450 451-540 541-630 0,9 % 1,8 % 2,7 % 3,6 % 4,8 % 6 % 7,2 % 631-720 721-810 811-900 901-990 991-1080 1 080-1 170 1 171-1 260 8,4 % 9,9 % 11,4 % 12,9 % 14,4 % 15,9 % 17,4 % zdroj: ČSSZ

Jak se projeví ve výši důchodu to, když budu před jeho přiznáním dva nebo tři roky vedena v evidenci úřadu práce?

Doba vedení v evidenci úřadu práce je náhradní dobou pojištění a v zákonem stanoveném rozsahu se započítá pro nárok na důchod i jeho výši. Je také dobou vyloučenou, což znamená, že nezpůsobí snížení průměru příjmů pro výpočet důchodu.

Kde vám poradí Call centrum důchodového pojištění: 257 062 860

Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, po kterou je vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, se započítává vždy. Doba vedení v evidenci uchazečů, po kterou podpora není vyplácena, se však započítává v rozsahu maximálně tří let. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod s tím, že doba, která byla získána před dosažením 55 let věku, se do ní započítává nejvýše v rozsahu jednoho roku.

Je předčasný starobní důchod „výhodný“?

Zda si o předčasný starobní důchod požádat, je na rozhodnutí konkrétního člověka. To, co je pro jednoho vhodným řešením situace, může být pro jiného zcela nepřijatelné. Vždy je nutné zvážit konkrétní situaci a důkladně promyslet, zda a případně o jak dlouhou dobu chcete jít do důchodu dříve.

Spočítáte mi výši předčasné penze, abych se lépe rozhodla?

Informativní výpočty důchodů, kdy se dozvíte orientační výši budoucího důchodu, lze provést za pomoci důchodové kalkulačky na internetových stránkách MPSV. Okresní správy sociálního zabezpečení tuto službu poskytují podle svých momentálních kapacit a situace klienta. Vyžadovat ji však nelze.

Mohu si při pobírání předčasného důchodu přivydělat?

Výplata předčasného starobního důchodu při klasickém zaměstnání či podnikání (přesněji řečeno při souběžném výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění) nenáleží do data dosažení důchodového věku nebo do ukončení této činnosti. Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží ani při pobírání podpory v nezaměstnanosti či podpory při rekvalifikaci.

Přivydělat si při pobírání předčasného starobního důchodu můžete, ale jste omezeni výší příjmu. Výplatě předčasného starobního důchodu před dosažením důchodového věku nebrání:

zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný (sjednaný i skutečně dosažený) příjem nedosahuje 2 500 korun za kalendářní měsíc

činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 korun

výkon samostatné výdělečné činnosti (podnikání) v rozsahu, který nezaloží účast na pojištění (tj. v roce 2014 do výše ročního příjmu 62 261 korun).

Finance.iDNES.cz radí Nenechte nic náhodě Výhodné spoření na stáří vám pomůže najít on-line kalkulačka.

Když dosáhnu řádného důchodového věku, bude mi důchod přepočítán, respektive nebude již krácen?

Přiznání předčasného starobního důchodu vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Krácení za předčasný odchod je trvalé i po dosažení důchodového věku. Od dosažení důchodového věku však můžete vykonávat bez omezení i výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, to je být například v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou i neurčitou.

Mohu pobírání předčasného starobního důchodu přerušit, když si ještě před dosažením důchodového věku najdu zaměstnání?

Ano, je to možné. V případě nástupu do zaměstnání, jehož výkon bude zakládat účast na pojištění, vám vzniká povinnost tuto skutečnost ČSSZ oznámit. ČSSZ vám poté výplatu předčasného starobního důchodu zastaví. Až zaměstnání ukončíte, nebo dosáhnete důchodového věku, požádáte si o obnovení výplaty důchodu. Jeho procentní výměra pak může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali.

Jaký je rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a předdůchodem?

Přestože názvy jsou podobné, předčasné starobní důchody a předdůchody nejsou totéž. Předčasný důchod je důchodovou dávkou poskytovanou státem a nárok na něj vzniká za splnění podmínek zákona o důchodovém pojištění. Předdůchod je produktem doplňkového penzijního spoření (dříve penzijního připojištění), který poskytuje možnost předčasného čerpání vlastních naspořených prostředků až pět let před dosažením důchodového věku. Vysvětlení podmínek čerpání předdůchodu podají pracovníci penzijní společnosti (více o předdůchodech zde).

Je možné o předčasný starobní důchod požádat zpětně a vztahuje se na něj valorizace?

Předčasný starobní důchod je jediným druhem důchodu, který není možné přiznat zpětně. Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod. I předčasné starobní důchody se valorizují.

Kde se o předčasný starobní důchod žádá a jak dlouho trvá jeho vyřízení?