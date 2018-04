Nenávratně krácený důchod má už 600 tisíc lidí. Mnozí nemají na výběr

„Téměř tři roky se marně snažím najít práci. Zúčastnila jsem se několika výběrových řízení. I když jsem prošla na pohovorech několika koly, práci jsem nezískala, vybrali buď mladší kandidáty, nebo dali přednost mužům. Do důchodu mi zbývají dva roky, zvažuji, že situaci vyřeším předčasnou penzí, moc úspor už nemám,“ svěřuje se paní Marie z Ostravska.

Stejnou cestu volí také lidé, kterým se blíží důchodový věk a už jim ubývá energie či přibývají zdravotní komplikace. „Pracoval jsem v mezinárodní firmě, která přesunula svou pobočku do ciziny. Dva roky jsem za prací dojížděl stovky kilometrů za hranice a k rodině se vracel na víkend. Dal jsem teď výpověď a zažádal o předčasný důchod, už mi docházejí síly,“ říká pan Jaroslav z Prahy.

Podle informací České správy sociálního zabezpečení odcházejí do předčasné penze i ti, kteří se musí postarat o své nemocné blízké nebo chtějí pomoci s péčí o vnoučata. Rozhodnutí odejít do předčasné penze je v každém případě vážný krok. Co je třeba si uvědomit a zvážit, shrnuje desatero důležitých informací o předčasném starobním důchodu.

1. Požádat o předčasný starobní důchod je vždy individuální rozhodnutí.

Vždy je nutné zvážit konkrétní životní situaci a důkladně si promyslet, zda a případně o jak dlouhou dobu chcete jít do důchodu dříve. Je důležité vědět, že jakmile je vám přiznán předčasný starobní důchod, bude trvale krácen a nedosáhne výše řádného starobního důchodu.

Jak se zkrátí procentní výměra předčasné penze Podle počtu dnů předčasnosti/procentní sankce 90 a méně 91-180 181-270 271-360 361-450 451-540 541-630 0,9 % 1,8 % 2,7 % 3,6 % 4,8 % 6 % 7,2 % 631-720 721-810 811-900 901-990 991-1080 1 081-1 170 1 171-1 260 8,4 % 9,9 % 11,4 % 12,9 % 14,4 % 15,9 % 17,4 % zdroj: ČSSZ

2. Dřívější odchod do důchodu znamená nižší příjem.

Výše krácení (srážky) je závislá na délce doby, která chybí od přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku. Procentní výměra důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku. Částka, o kterou přijdete, může činit řádově stovky až tisíce korun.

Pokud se rozhodnete pro odchod do předčasného starobního důchodu, dojděte si na pobočku ČSSZ a poraďte se o stanovení vhodného data přiznání důchodu s ohledem na ucelené 90denní úseky. V některých případech může jeden či několik málo dní znamenat srážku za další započatý úsek.

3. Krácení důchodu (srážka) je natrvalo.

Krácení za předčasný odchod do důchodu je trvalé. Není tedy možné po dosažení důchodového věku žádat přepočet výše důchodu podle pravidel pro výpočet řádného starobního důchodu, tzn. že předčasný starobní důchod zůstává krácen i po dosažení důchodového věku.

4. Je třeba získat potřebou dobu důchodového pojištění.

Do předčasného důchodu nemůže odejít ten, kdo nezískal dobu pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod. Například člověk, který dosáhne důchodového věku v roce 2019 a chce odejít do předčasného starobního důchodu o tři roky dříve, tedy letos, musí získat takovou dobu pojištění, která je stanovená pro odchod do důchodu v roce 2019, tedy alespoň 35 let pojištění. Nikoliv tedy pouze 32 let, které jsou stanoveny pro lidi, kteří dosáhnou důchodového věku letos.

Jak se prodlužuje potřebná doba pojištění 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 po roce 2018 26 let 27 let 28 let 29 let 30 let 31 let 32 let 33 let 34 let 35 let zdroj: ČSSZ, potřebná doba pojištění pro kalendářní rok, ve kterém je dosaženo důchodového věku

5. Maximální doba, o kterou je možné odejít do důchodu dříve, se z nynějších 3 let postupně prodlužuje na 5 let.

Je-li zákonem stanovený důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li zákonem stanovený důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku. Přesné datum odchodu do předčasného, ale i řádného starobního důchodu spočítá důchodová kalkulačka, stačí zadat datum narození.

6. Pobírání předčasného starobního důchodu je možné přerušit kvůli výkonu zaměstnání.

Pokud pobíráte předčasný starobní důchod a ještě před dosažením důchodového věku si najdete zaměstnání, je možné jeho výplatu přerušit. Nastoupíte-li do zaměstnání, které bude zakládat účast na pojištění, musíte tuto skutečnost oznámit ČSSZ nejpozději do 8 dnů a ta výplatu předčasného starobního důchodu zastaví (stanovuje to zákon o důchodovém pojištění). Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku je třeba si o obnovení výplaty důchodu požádat. „Procentní výměra předčasného starobního důchodu pak může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali. Stále však jde o důchod předčasný starobní. Přiznání řádného starobního důchodu již není možné,“ vysvětluje Renáta Provazníková z oddělení komunikace ČSSZ.

7. Při pobírání předčasného starobního důchodu je možné si v omezeném rozsahu přivydělat.

Přestože při výplatě předčasného starobního důchodu není možné až do data dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, je možné si přivydělat. A to buď formou tzv. zaměstnání malého rozsahu (rozhodný příjem nedosahuje 2 500 Kč měsíčně), nebo prostřednictvím činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč, nebo lze vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (což je v roce 2016 do výše ročního příjmu 64 813 Kč).

8. Ani po dosažení důchodového věku se předčasný důchod nezmění na řádný starobní.

Přiznání předčasného starobního důchodu vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Ovšem od dosažení důchodového věku se na příjemce předčasného důchodu vztahují stejná pravidla jako na řádného důchodce. Může vykonávat bez omezení výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tj. podnikat či pracovat, a to v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou i neurčitou. Za 360 dní výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění vykonávané po vzniku nároku na důchod při jeho současném pobírání se důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu. O toto zvýšení je však třeba si požádat.

9. Předčasný starobní důchod nelze přiznat zpětně.

Žádost o předčasný starobní důchod se podává osobně na OSSZ příslušné podle místa trvalého pobytu a přiznává se nejdříve ode dne podání žádosti. Předčasný starobní důchod je tak jediným druhem důchodu, který není možné přiznat zpětně.

10. Předčasný starobní důchod není totéž co předdůchod.

Nepleťte si předdůchod s předčasným důchodem – jde o zcela odlišné pojmy. Zatímco předčasný starobní důchod je dávkou poskytovanou státem ze systému důchodového pojištění a nárok na něj vzniká za splnění podmínek zákona o důchodovém pojištění, předdůchod je produktem doplňkového penzijního spoření (dříve penzijního připojištění), který poskytují penzijní společnosti. Informace o podmínkách předdůchodu podávají výhradně penzijní společnosti.