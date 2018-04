Kdy a za kolik peněz do starobního důchodu

Na řádný starobní důchod má nárok každý, kdo byl důchodově pojištěn nejméně 25 let a dosáhl důchodového věku. Pokud je to například 25.dubna, náleží mu důchod již za tento den a nikoliv až od 26.dubna. Kdo nesplňuje ke dni dosažení důchodového věku potřebnou dobu zaměstnání (pojištění), vznikne mu nárok na řádný starobní důchod, až potřebnou dobu získá nebo dovrší věk 65 let a byl pojištěn nejméně 15 let. Hranice 65 let platí stejně pro muže i ženy.

Jak určit důchodový věk?

Věk odchodu do starobního důchodu není pro všechny stejný. Liší se pro muže a ženy (u žen záleží na počtu vychovaných dětí) a závisí i na časovém období, kdy je stanoveného věku dosaženo. Před 1. lednem 1996 byl důchodový věk stanoven pevně: pro muže 60 let a pro ženy 53 až 57 let podle počtu vychovaných dětí. V období od roku 1996 do 31. prosince 2006 se důchodový věk postupně zvyšuje a určuje se tak, že k dřívějšímu důchodovému věku 60 let se přičítají u mužů dva kalendářní měsíce a u žen čtyři kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok v období po roce 1995. Po roce 2006 bude důchodový věk u mužů 62 let a u Myslíte na své zabezpečení v důchodu? Odpověděl nám Mgr Vojtech Tutr, Národní dobrovolnické centrum HESTIA Na svůj důchod myslím již od té doby, co jsem přestal byt státem podporovaným studentem - to je od mého 26 roku. žen 57 až 61 let podle počtu vychovaných dětí. Například dosáhne-li muž věku 60 let 20. dubna 2002, přičte se mu 14 kalendářních měsíců a důchodového věku dosáhne 20. června 2003.

Určit výši důchodu je poměrně složité, záleží na dosažených výdělcích žadatele, které se ještě upravují(indexují)podle průměrné mzdy. Započítávají se výdělky od roku 1986 do kalendářního roku (včetně), který předchází roku přiznání důchodu. Pokud například odchází zaměstnanec do důchodu během roku 2002, je rozhodným obdobím období 1986 až 2001 a výdělek za rok 2002 se již v úvahu nebere.

Kdy si lze přivydělat ke starobnímu důchodu?

Řádný starobní důchod se při zaměstnání na základě pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti vyplácí jen tehdy, je-li tento pracovní vztah sjednán na dobu určitou. Další omezení se týká všech důchodců (s výjimkou důchodců starších 65 let).V období dvou let od dosažení důchodového věku se penze vyplácí jen tehdy, pokud jejich měsíční hrubý příjem(včetně nemocenských dávek) nepřesahuje dvojnásobek životního minima platného pro jednotlivce. V roce 2002 je tímto dvojnásobkem částka 8200 korun.

Co si myslíte vy, jste dostatečně zabezpečeni na důchod? Těšíme se na váš názor.