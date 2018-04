Kdy bude mít každý kreditní kartu?

Zatímco ještě před několika málo lety věděl pouze málokdo, co je to kreditní karta, v současné době zájem o tento úvěrový produkt rapidně stoupá. Bude kreditní karta stejně rozšířená jako karta debetní? Je skutečně o co stát, nebo kreditní karta představuje stále jen prestižní, avšak velice drahý úvěrový nástroj?