Kdy budete moci skončit s prací?

Od roku 1995 se věková hranice odchodu do penze pravidelně zvyšuje. U mužů o dva kalendářní měsíce a u žen o čtyři měsíce za každý započatý rok, a to tak, aby od roku 2013 odcházeli muži do penze v 63 letech a ženy v 59 až 63 letech podle počtu vychovaných dětí.

Ale věk není to jediné, co určuje váš nárok na penzi. Musíte totiž být minimálně 25 let pojištěni u správy sociálního zabezpečení. Pokud je vám však 65 let a více, pak stačí 15 let pojištění. Za zaměstnance odvádí pojištění zaměstnavatel, podnikatelé si pojistné na důchodové pojištění platí sami.

Počítá se i doba, kdy nepracujete

Do celkové doby pojištění se v některých případech počítá i doba, kdy jste nic neplatili, říká se jí náhradní doba pojištění. Je to období života, které věnujete studiu, byli jste na vojně, vychováváte děti, jste nezaměstnaní (a přitom hlášení na úřadu práce), staráte se o bezmocnou osobu či o někoho, kdo je na vaší péči závislý. Přesné podmínky, kolik let a jakým způsobem se do důchodu započítávají, se dočtete v Příručce budoucího důchodce, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení. Je k dispozici zdarma na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice a v elektronické podobě pak na internetových stránkách www.cssz.cz/tisk/info_mat.asp.

Kdo nechce, do důchodu nemusí

Nikde není psáno, že do penze musíte odejít v den, kdy dosáhnete důchodového věku. Dokonce vám ani z tohoto důvodu nemůže dát zaměstnavatel výpověď. „Pokud lidé pracují, i když už mají nárok na starobní důchod, započítává se jim takto získaná doba pojištění do důchodu vyšší procentní sazbou, než se započítává doba pojištění získaná před dosažením důchodového věku,“ upozorňuje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Štěpánka Filipová. Za každých 90 dní, které budete pracovat, se zvýší část vašeho důchodu o 1,5 procenta. Když si naděláváte procenta na vyšší důchod a onemocníte, dny pracovní neschopnosti se nepočítají.

Procenta jsou jistě zajímavá, ale je dobré zamyslet se, zda vám skutečně zvýší příjmy. Pokud totiž budete pracovat a zároveň pobírat penzi, vyděláte si už za první rok takového souběhu docela dost peněz. „Nikdy jsem na tom nebyla tak finančně dobře jako teď,“ konstatuje čerstvá důchodkyně Iva Štěpánková z Prahy. Díky tomu, že má nejen důchod, ale i plný plat, vydělává téměř dvojnásobnou částku než dřív.

Do penze lze odejít i dřív, ale za méně peněz

Naopak, kdo má práce už dost a splní určité podmínky, může o důchod požádat i dřív než v „tabulkovém“ věku. Existují dva druhy předčasného starobního důchodu: dočasně a trvale krácený, v obou případech je nutné, abyste byli alespoň 25 let pojištěni.

O dočasně krácený důchod mohou požádat všichni, kteří berou částečný invalidní důchod, a to už dva roky před dovršením řádného důchodového věku. Také pokud jste někdy byli v plném invalidním důchodu a pobírali ho alespoň pět let, můžete o dočasně krácený důchod žádat (dokonce až pět let předem). Je třeba počítat s tím, že penzi budete mít nižší, než kdybyste šli do důchodu ve správnou dobu. V okamžiku dosažení důchodového věku si však můžete nechat penzi přepočítat, tedy přiznat řádný starobní důchod.

Výhodou předčasné trvalé penze je, že do ní můžete odejít až tři roky před nárokem na řádný důchod. Nevýhodou pak, že menší peníze budete mít už nadosmrti. Například muž, který by měl při řádném odchodu do důchodu penzi 8770 korun, dostane při odchodu do předčasného důchodu o 1404 korun méně.

