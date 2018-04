Kdy budou brát Češi evropské platy?

Platy jako v unii: zatím v nedohlednu

V dubnu mít českou výplatu, ale po vstupu do EU už "unijní" - to by se líbilo určitě každému. Ale pouhým vstupem ČR do EU se nic takového bohužel nestane. Kdy bychom se mohli dočkat?

Co čeká Česko po vstupu do EU?

Česká republika bude mít podobné startovací podmínky jako Řecko či Portugalsko, budeme stejně úspěšní? Podívejme se, jaká byla situace v těchto zemích před a po vstupu..

Evropské platy: zatím jen pro někoho!

Platy u západních sousedů jsou u srovnatelných profesí často několikanásobně vyšší než v Česku. Jejich sblížení bude trvat několik desítek let. Kdo by se přece jen mohl dočkat dříve?

Kdy dosáhneme ekonomické úrovně dosavadních států EU?

Jak podle odborníků můžeme zkrátit dobu čekání na dosažení úrovně evropské patnáctky? Jaký ekonomický růst nás čeká v příštích letech a v jakém horizontu můžeme Evropu reálně dohnat?

Kdy budou v Česku stejné platy jako v unii?

Zeptali jsme se odborníků, jaké jsou naše vyhlídky na sblížení platů se zeměmi EU. Na čem závisí rychlost tohoto sbližování? Které státy máme šanci dohnat nejdříve a za jak dlouho?

Kdy dosáhneme na platy některých zemí EU? za 10 až 15 let Španělsko, Řecko, Portugalsk o za 20 až 25 let Itálie, Francie, Rakousko, Belgi e za 30 a více let Německo, Dánsko, Británie Pozn.: odhady analytiků při růstu produktivity práce o 3 až 4 % ročně