Kdy budou v Česku stejné platy jako v unii?

Pokud bychom brali v úvahu průměrnou mzdu v zemích EU, lze očekávat, že je platově doženeme za patnáct až dvacet let.

U nejvyspělejších zemí to bude trvat minimálně jednu lidskou generaci, pokud je kdy doženeme. Ony se budou totiž samozřejmě také posouvat kupředu a je možné, že nám budou i nadále ujíždět.

Radek Primus, vedoucí divize poradenská společnost Kienbaum



Odhadnout, kdy se sblíží naše platy s EU, není snadné. Nejdříve se nám podaří dohnat země jižní Evropy, kde nejsou platy tak vysoké. Postupně budeme dohánět další. U nejvyspělejších zemí to bude složité, některé propočty dokonce naznačují, že by to mohla být i otázka mnoha generací. Pro ilustraci stačí, že zhruba 96 procent našich zaměstnanců pobírá nižší mzdu, než je minimální mzda v Lucembursku.

Vladimír Pikora, analytik Volksbank



To záleží nejen na ekonomické situaci, ale také na volnosti pohybu pracovních sil. Ta bude mít totiž velký vliv na růst mezd. Až na výjimky většina členských států předpokládá dvou- a víceleté omezení pohybu pracovních sil do jejich zemí. Pokud by se mohli čeští pracovníci volně pohybovat po pracovním trhu unie, mohl by v některých odvětvích vzniknout tlak na růst mezd a zaměstnavatelé by mu museli přizpůsobit platovou politiku.

Helena Kudláčková, Rober Half Czech Republic