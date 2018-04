Kdy do práce po mateřské

Zaměstnankyně má právo být na rodičovské dovolené (mateřská dovolená trvá pouze do 22 týdnů po porodu a v případě svobodných matek do 28 týdnů po porodu) nejdéle do tří let věku dítěte. Den následující po dni, kdy dítě dosáhne tří let věku, má zaměstnankyně povinnost nastoupit do práce a zaměstnavatel je povinen poskytnout jí práci, která odpovídá druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě. Pokud chce zaměstnankyně dále zůstat doma a pečovat o dítě, musí požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna.

Rozhodnutí o poskytnutí pracovního volna závisí zcela na vůli zaměstnavatele. V případě jeho souhlasu jde o důležitou překážku v práci na straně zaměstnance a poskytuje se pracovní volno bez náhrady mzdy. A to na dobu, na které se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne.

Bez dohody o poskytnutí pracovního volna je však žena povinna nastoupit do práce a rovněž zaměstnavatel je povinen ji do práce vzít. Do práce by měla žena nastoupit v den, který následuje po dni, v němž dítě dosáhlo věku tří let. Není tedy možné, aby zaměstnavatel nebo zaměstnankyně prodloužili pracovní volno bez souhlasu druhé strany nad tři roky věku dítěte.

V případě souhlasu doporučuji uzavřít mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem písemnou dohodu, v níž bude uvedena zejména doba, na kterou se pracovní volno poskytuje.

Ochrana zaměstnankyně před skončením pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele trvá pouze na mateřské a rodičovské dovolené, tedy nejdéle do tří let věku dítěte. I v takovém případě může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď z důvodu rušení nebo přemístění své firmy nebo její části a z důvodů, pro které lze pracovní poměr okamžitě zrušit (porušení pracovní kázně hrubým způsobem, trestný čin).