Kdy dojde investorům trpělivost?

Zámořské trhy se v průběhu uplynulého obchodního týdne, podobně jako v týdnu předešlém, prezentovaly velkou volatilitou a nervozitou. Bylo to způsobeno především nepřesvědčivými výsledky společností, ke kterým se přidaly také horší, než očekávané makrodata.

Po úspěšném začátku týdne se zdálo, že nervozita je zažehnána, v průběhu týdne se však výrazné uklidnění na trzích nekonalo, trhům nepomohla ani klesající cena ropy a zlata. Po čtyřech různých obchodních dnech tak přinesl částečné uklidnění až pátek a indexy (kromě technologií) tak mohly ukončit týden mírně v plusu (DJIA +0,3 %, Nasdaq -0,5 %, S&P 500 +0,4 %).

I domácí burza má za sebou týden hodně podobný s tím předešlým. Ovlivněna negativní náladou na světových trzích si připsala další hodně nepovedený týden. Vůbec se nedařilo bankám (KB -5,7 %, Erste -5,0 %), prodejci potopily také Philip Morris (-5,2 %) a prohra v tendru na bulharské elektrárny moc nepomohla ČEZu (-3,9 %). Ani ostatní tituly ve SPADu neoslnily.

Zdá se, že český akciový trh už není pro zahraniční investory tak atraktivní, jak tomu bylo ještě před pár týdny. Když se k tomu přidruží politická nestabilita a celkově špatná nálada na všech světových trzích, nemůžeme se divit, že burza klesá již několik týdnů po sobě (PX-D -3,54 %, PX 50 -2,82 %).

Výkonnost fondů také nic moc

Na rozdíl od akcií se domácím fondům Unie investičních společností daří uchovat si

přízeň investorů a to se projevilo i v čistých prodejích. Na výkonnosti fondů je stále vidět vliv nepříznivé situace, která vládne na finančních trzích doma i ve světě, a celá polovina fondů skončila týden v mínusu.

Radost investorům udělaly oba fondy fondů, IKS Fond fondů (+1,31 %) dokonce skončil týden s nejlepší výkonností. Na druhém konci výkonnostního spektra se ocitly fondy akciové, které obsadily poslední tři příčky ze všech fondů vůbec. Gratulovat si nemůžou ani fondy smíšené, naopak dobře se prezentovaly fondy peněžního trhu a mírné zlepšení oproti předešlému týdnu si připsaly fondy dluhopisové.

Ve statistice čistých prodejů po dvou týdnech konečně nefiguroval žádný fond s extrémními výprodeji, který by pokazil celé statistiky. Dohromady si tak fondy připsaly kladný přírůstek (+345,0 mil. Kč). Nejvíce se dařilo přilákat prostředky investorů do konzervativních fondů peněžního trhu (+188,7 mil. Kč) na čele s fondem IKS Peněžní trh (+124,2 mil. Kč), a fondů dluhopisových (+112,6 mil. Kč), kterým vévodil fond ISČS Sporobond (+43,7 mil. Kč). I ostatní skupiny fondů ale nezklamaly z připsaly si kladné čisté prodeje.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS EUROTREND 0,82% ČPI Nové ekonomiky -3,08% IKS Světových indexů 0,58% ISČS SPOROTREND -2,14% ČSOB Akciový Mix 0,19% ČPI Globálních značek -1,91% Dluhopisové ISČS SPORODBOND 0,43% AIG stredoeurópsky -0,81% IKS Dluhopisový 0,42% IKS Plus bondový -0,32% Pioneer - obligační 0,32% ISČS TRENDBOND -0,30% Fondy fondů IKS Fond fondů 1,31% ISČS-GLOBALTREND 0,54% Peněžního trhu ČPI Peněžního trhu 0,09% ISČS SPOROINVEST 0,01% IKS Peněžní trh 0,06% ČSOB Výnosový 0,03% Pioneer Sporokonto 0,04% Smíšené ČSOB Kvanto kombinovaný 0,76% ČPI - Smíšený -1,51% ISČS Sporomix 5 0,23% IKS Balancovaný -1,12% IKS MAX 0,21% ČSOB středoevropský -0,83% Čisté prodeje mil. Kč IKS Peněžní trh 124,2 Pioneer dynamický -8,8 ISČS SPOROINVEST 69,9 Pioneer Sporokonto -5,2 ISČS-SPOROBOND 43,7 Pioneer růstový -3,7

Zdroj: UNIS

Dobře se prodávaly také fondy společností ING a ČSOB/KBC. U fondů ING (dohromady +50,1 mil. Kč) udával tempo Český akciový fond (+32,9 mil. Kč), mezi fondy ČSOB/KBC (spolu 274,5 mil. Kč) se zase nejvíce dařilo fondu peněžního trhu MultiCash CZK (+117,3 mil. Kč).

Změny názvů u fondů ISČS

Od 2. května v souvislosti s přeměnou otevřených podílových fondů na standardní podílové fondy podle práva Evropské unie a změnou jejich statutů, dochází v Investiční společnosti České spořitelny také ke změnám typu dvou smíšených fondů na fondy fondů a ke změně jejich názvů. Jedná se konkrétně o fondy ISČS Sporomix 3, který mění svůj název na Vyvážený Mix FF a ISČS Sporomix 5 měnící se na Dynamický Mix FF.

Tyto dva fondy, společně se dvěma novými fondy (ISČS Opatrný Mix FF a ISČS Konzervativní Mix FF, plánované otevření v červnu) by měly v budoucnu navazovat na již zavedené investiční profily společnosti. Ke změně názvu dochází také u fondu fondů Globaltrend FF, a to na Global Stock FF. Do konce roku by se navíc měl tento fond sloučit s akciovým fondem ISČS Eurotrend.

Myslíte si, že změny provedené u fondů ISČS pomohou k zlepšení jejich dosavadní výkonnosti? Těšíme se na vaše názory.