Kdy dosáhneme ekonomické úrovně dosavadních členů EU?

Pavel Sobíšek,

hlavní ekonom HVB bank

Ekonomické dohánění úrovně evropské patnáctky bude velmi pozvolné. Z výchozí úrovně hrubých platů či nominálního HDP proti průměru EU nám může trvat 15 let, než se dostaneme z dnešní čtvrtiny na polovinu, a 23 let, než dosáhneme tří čtvrtin průměrné ekonomické úrovně EU. Proces lze o pár let zkrátit, budeme-li pracovat více a flexibilněji a vytvoříme prostředí pro dlouhodobé investory. Konkrétními vlivy budou daňové zatížení, administrativní náročnost podnikání, funkčnost státních institucí a úroveň infrastruktury.



Helena Horská,

makroanalytička České spořitelny

Vezmeme-li za základ současnou evropskou patnáctku a rozdíl v tempech růstu české a evropské ekonomiky na úrovni dvou procentních bodů - například Česko poroste 4 procenta, zatímco EU jen 2 procenta za rok - pak dosáhneme 100 procent ekonomické úrovně evropské patnáctky zhruba v horizontu 25 let.



Ivo Nejdl,

analytik Raiffesenbank

Pokud bude Česká republika stabilně dosahovat tří až čtyř procent ekonomického růstu, doženeme průměr EU za 25 let. V případě, že by se rychle podařilo ekonomiku liberalizovat, vytvořit zdravé podmínky pro podnikání, zlepšit práci veřejného sektoru, a hlavně soudů, měli bychom dosáhnout průměru za méně než dvacet let. Reálný odhad však je 20 až 25 let.