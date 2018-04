Rady: kdy je lepší hypotéka a kdy úvěr ze stavebního spoření

Zda zvolit raději hypotéku, nebo úvěr ze stavebního spoření závisí na více aspektech. Při rozhodování byste se měli odrazit od skutečnosti, zda budete muset ručit nemovitostí, nebo ne a také od svého finančního portfolia. Konkrétně od toho, zda máte stavební spoření a kolik už jste nastřádali.

Volbu každého člověka navíc rozšíří nebo zúží výše jeho příjmu a také skutečnost, zda je či není v zaměstnaneckém poměru. Bez pracovní smlouvy na dobu neurčitou se na hypotéku dosahuje obtížněji.

Varianta 1: Řádný úvěr ze stavebního spoření

Nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření má každý, kdo na svém stavebku naspořil minimálně 40 procent cílové částky, peníze ukládá alespoň dva roky a dosáhl patřičného hodnotícího čísla, které si volí stavební spořitelna interně. Za uzavření stavebního spoření většinou počítejte s poplatkem do jednoho procenta z cílové částky. Splátka úvěru se skládá ze splátky jistiny (tedy dlužné částky) a splátky úroku. Znamená to, že úroky platíte ze stále nižší a nižší částky. Podobně je tomu například také u hypotečního úvěru.

Výhody: Velkým plusem je skutečnost, že často nemusíte dokládat svůj příjem. Řádný úvěr lze navíc doplatit kdykoliv a bez sankce. Nezbytností není ani zástava nemovitosti, a v tom případě ušetříte i za odhad a poplatky za katastr. Úroková sazba se nemění po celou dobu splácení úvěru, nemusíte se tedy obávat, že by najednou poskočila výrazně nahoru.

Fakta Stavební spořitelny poskytly v roce 2015 celkem 75 029 úvěrů.

Výše průměrného úvěru dosáhla 610 tisíc korun. zdroj: AČSS

Nevýhody: V současnosti je hlavním minusem fakt, že je úroková sazba vyšší, než získáte u hypotéčního úvěru anebo u překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření zajištěných nemovitostí. Navíc je někdy nutné mít ručitele, anebo budete muset uzavřít životní pojištění.

Komentář: Řádný úvěr ze stavebního spoření využijete především v případech, kdy plánujete drobné rekonstrukce či modernizace, a stavební spoření už nějakou dobu máte. Budete rádi, že za relativně levný třeba stotisícový úvěr neručíte nemovitostí.

Varianta 2: Překlenovací úvěr ze stavebního spoření (meziúvěr)

Tento úvěr se stejně jako řádný úvěr váže na uzavřené stavební spoření, ale můžete ho dostat téměř hned po uzavření smlouvy. Ideální je vystihnout akci na překlenovací úvěr zdarma, pak se vyhnete některým poplatkům. Nejspíš se ale nevyhnete poplatku za vedení úvěrového účtu, vždy budete platit za vedení účtu stavebního spoření. Dalším nákladem může být povinnost uzavřít si životní pojištění.

Výhody: Není nutné mít cokoliv naspořeno. Navíc dosáhnete na státní podporu, která je připisována ve fázi překlenovacího úvěru na stále běžící stavební spoření (až dva tisíce korun ročně). Zástava nemovitosti nebývá nezbytná, navíc můžete narazit i na nabídky úvěru bez prokazování příjmu, především u nižších úvěrů. U úvěrů zajištěných nemovitostí máte šanci na delší splatnost a nižší sazby podobné hypotékám.

Nevýhody: Hlavním minusem je, že se úroky splácejí z celé půjčené částky, která se po celou dobu trvání tohoto úvěru nesnižuje. Část splátky úvěru jde tedy na zaplacení úroku a část na spoření právě na účet stavebního spoření. Platí se tak vlastně úroky z něčeho, co by již bylo u řádného úvěru nebo hypotéky zaplaceno. Meziúvěr a tedy část dlužné částky je zaplacena až na konci trvání meziúvěru, kdy tento úvěr přechází na řádný.

Další nevýhodou je fakt, že úvěr nelze bezplatně refinancovat či ho doplatit. Výjimku udělají některé stavební spořitelny u úvěrů nezajištěných nemovitostí, kde zbývá do splacení jen několik měsíců. Některé stavební spořitelny dokonce neumožňují doplacení úvěru vůbec, výjimečně jen například v případech rozvodu či úmrtí apod., ale za svoji vstřícnost si nechá spořitelna pořádně zaplatit.

Komentář: Překlenovací úvěr oceníte hlavně tehdy, když budete chtít pořídit například družstevní byt, který nebude v dohledné době přecházet do osobního vlastnictví, vy nebudete mít jinou nemovitost do zástavy, a na svém stavebním spoření nebudete plnit podmínky pro poskytnutí řádného úvěru. Pak bude překlenovací úvěr jasná volba.

Varianta 3: Hypoteční úvěr

Hypotéka je úvěr, který musí být vždy zajištěn zástavou nemovitosti, čímž se liší od úvěru řádného a překlenovacího. Splácení klasické hypotéky probíhá stejně jako splácení řádného úvěru. Hypotéka může být bezplatně refinancována či doplacena buď v době otočky fixace úrokové sazby, nebo pokud je to sjednáno ve smlouvě kdykoliv - zpravidla za přirážku k úrokové sazbě.

Vzhledem k nižší úrokové sazbě si většina populace bere na financování bydlení hypotéku. Pokud však nemůžete nebo nechcete ručit kupovanou ani žádnou jinou nemovitostí, hypotéku nezískáte. Typicky jde například o úvěry na rekonstrukci bytu, ve kterém jste v nájmu, pořízení družstevního bytu, který do dvou let nepřejde do osobního vlastnictví apod. Červenou dostanete také v případě, pokud budete chtít půjčit pouze malý obnos peněz.

Pokud se trefíte do akce, můžete mít například odhad a zpracování zdarma. Vedení úvěrového účtu bývá bezplatné téměř vždy. Stejně jako u nemovitostí zajištěných úvěrů ze stavebního spoření se platí zápis zástavního práva na katastr, bývá obvyklé založit si účet v bance, kde se o úvěr žádá – banky za to poskytují výraznou slevu na úrokové sazbě.

Výhody: Dosáhnete na delší splatnost, zpravidla nejlepší úrokové sazby i na nižší poplatky. Splácíte pak podobně, jako u řádného úvěru, tedy jak dluh, tak i úroky.

Nevýhody: Hypotéky jsou většinou poskytovány až od 200 tisíc korun. Na drobné opravy a rekonstrukce tedy musíte využít úvěru ze stavebního spoření. Navíc vždy počítejte s tím, že nemovitost budete muset bance zastavit. Ačkoli bývá pro většinu lidí hypotéka první volbou, nedosáhne na ni každý, limitování mohou být hlavně lidé s nižším příjmem a také ti, kteří podnikají. Snazší cesta bývá hlavně pro zaměstnance s pracovní smlouvou na dobu neurčitou.

Komentář: Po hypotéce tedy sáhněte vždy, když plánujete vyšší úvěr, a nebojte se ani zástavy nemovitostí. Kromě nižších sazeb získáte i větší volnost v podobě nižších splátek u delší splatnosti, takže nebudete muset žít od nuly k nule. Pokud vedle toho navíc dokážete tvořit i rezervy, můžete úvěr v budoucnu doplatit i dřív, než jste původně plánovali, ale bez zbytečných obav z vysokých splátek.

Varianta 4: Úvěr ze stavebního spoření a zároveň hypotéka

Tato situace může nastat, pokud nemáte žádné vlastní zdroje a odhad nemovitosti pro banku dopadne špatně, takže banka nechce půjčit na celou kupní cenu nemovitosti. Pak můžete využít z části hypotéku a z části koupi dofinancovat úvěrem ze stavebního spoření bez zástavy nemovitostí.

Případně je tato kombinace také hojně využívána jako náhrada za stoprocentní hypotéku, zvláště pak kombinace řádný úvěr plus hypotéka. Místo drahé stoprocentní hypotéky tak získáváte levnou hypotéku a zbylou část zaplatíte z úvěru ze stavebního spoření.

Výhody: Většinou je to jediná možná varianta řešení v případě, že vám banka nechce půjčit celou kupní cenu. Vyhnete se tak půjčování v rodině i drahým spotřebitelským úvěrům.

Nevýhody: Čekají vás vyšší poplatky a úvěr budete muset řešit dvakrát. Pokud nemáte možnost získat rovnou řádný úvěr z již existujícího stavebního spoření, pak se vám také nevyhnou všechny nevýhody překlenovacího úvěru.

Komentář: Tato varianta se bude hodit především tehdy, když opravdu stojíte o vybranou nemovitost, ačkoliv odhadce nemovitost ocenil nedostatečně. Bude to sice varianta dražší, zato řešitelná. Pečlivě však zvažte, zda takovou nemovitost opravdu pořizovat. Hodit se bude i pro ty, kteří se chtějí vyhnout stoprocentní hypotéce.