Kdy je nejlepší čas odejít z firmy

Máte problémy s šéfem a s kolegy si nerozumíte. Pracujete na své pozici dlouho, nevidíte už ve své práci smysl. To vše jsou dobré důvody k zamyšlení, zda má cenu na postu setrvat.

Kdy a proč odejít z firmy? Časovou hranici nelze přesně určit. "Každý máme jinou povahu. Pro někoho jsou tři roky na jednom místě dlouhá doba, jiný člověk pocítí touhu po změně až po deseti letech," říká Eva Hejlová z oddělení pro lidské zdroje společnosti Eurotel.

J sem fluktuant?

Nemusíte mít strach, že budete označeni za fluktuanta, když měníte místo třeba každých pět let. Tedy pokud tak nečiníte kvůli tomu, že jste konfliktní nebo neschopní. Podle Kateřiny Švábenické z oddělení lidských zdrojů společnosti Accenture dnešní svět práce už pojem fluktuant v podstatě nezná. "Neříká totiž nic o důvodech změn zaměstnání."

NENECHTE SI UJÍT Jak si pořídit větší byt

Manželé Ticháčkovi po návratu ze svatební cesty zjistili, že již nebudou jen dva, a tak si uvědomili, že se pro ně větší byt než současný 1+1 stane nutností. Petr Ticháček pracuje jako účetní v menší průmyslové firmě s platem 15 300 Kč čistého. Firemní party se blíží. Jak se chovat?

Trapně a nejistě se cítí člověk, který až na firemní party přemýšlí například o tom, jestli z ní může odejít dřív než vedení firmy. Lepší je, aby se předem seznámil s pravidly etikety a vyvaroval se společenského faux pas.

Šéf společnosti DPD Daniel Mareš dodává, že častá změna míst může ukazovat na velmi schopného člověka. Mají-li peripetie jeho kariéry logiku, pak je to typ, který si umí jít za svým cílem. "Určitá fluktuace je normální u absolventů. Vystřídají dvě tři pracovní místa v relativně krátkém čase, aby zjistili, čemu se vlastně chtějí věnovat," vysvětluje Jana Rohelová, ředitelka pro lidské zdroje společnosti Mediatel. Podotýká, že zvláště v dynamických oborech (IT, obchod, reklama a podobně) se změna zaměstnání každé dva roky jako fluktuace nebere.

D ůvody k odchodu

Nejčastěji si lidé s myšlenkou na výpověď pohrávají, když si nerozumějí s kolegy či nadřízenými. Nebo když mají pocit, že jejich práce je zbytečná, a zdá se jim, že už na své pozici nemohou dál profesně růst. Pokud třeba tvůrčí člověk dělá stále totéž, je za pár let nespokojený. Podobně jako ten, kdo má rád klid, ale musí řešit nepředvídatelné situace. V takových případech nepomůže ani nabídka vyššího platu; rozhodně to není dlouhodobé řešení. "V momentě, kdy je zaměstnanec rozhodnut odejít kvůli náplni práce, odejde i bez ohledu na to, že má firma třeba zvučné jméno," upozorňuje personální ředitel společnosti Kimberly Clark Ondřej Slabý. Co tedy dělat? Na místě je ochota zaměstnance i firmy vyjít si vstříc.

N eodcházejte zbrkle

V případě náplně práce či problémových vztahů v zaměstnání dosáhne člověk změny spíše svým přičiněním než čekáním na zásah zaměstnavatele. Prásknutí dveřmi není vždy dobré řešení. I ti, co s výpovědí spěchají, by měli zvážit, jestli jejich přestup bude vítězství, nebo prohra. Pokud je problém v zaměstnanci, a ne ve firmě, musí počítat s tím, že si jej odnese i na nové působiště. Každý by si měl proto po pravdě říct, třeba i s pomocí přátel či psychologa, co jej skutečně štve, zda se to snažil změnit a jestli pro zlepšení své situace udělal maximum.

"Pamatujte, že než zdánlivě jednoduše utéct do nového, neznámého prostředí je často lehčí změnu uskutečnit v rámci své firmy, kde to znáte," míní Slabý. Ovšem tady je na místě otevřená diskuse zaměstnance se šéfem o vzájemných očekáváních i s určením termínu a způsobu provedení změny. Nadřízení by pracovníkův požadavek měli řešit upřímně, a ne ho "tahat za nos", jen aby si ho udrželi na pozici, kterou chce opustit.

K dy je dobré změnit zaměstnavatele?

Když si nerozumím s kolegy nebo šéfem 41 %

Když nemohu dál profesně růst 32 %

Nejlepší je pokud možno neměnit 6 %

Když mi stále nezvyšují plat 21 %

Zdroj: prace.cz (počet respondentů: 577)

D ůvod k odchodu => Možné řešení

Nevycházíte s kolegy. => Poraďte se s psychologem, zkuste si s nimi upřímně promluvit.

Šéf vás šikanuje. => Promluvte s jeho nadřízeným.

Máte stejný plat. => Ptejte se šéfa, co udělat pro zvýšení příjmu.

Nevyhovuje vám náplň práce. => Domluvte se s nadřízeným, zda chcete jít ve svém oboru dál a za jakých podmínek je možné vás přeřadit na jiné místo.