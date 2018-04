Kdy je výhodné nakupovat dluhopisové fondy?

Poznámka: v roce 2002 dosavadní vývoj

Z výše uvedeného platí, že je pro laika (jakožto i odborníka) velmi obtížné přesně načasovat nákup dluhopisového fondu. Při něm nejde ani tak o správné časování změn úrokových sazeb jako o správné časování změn očekávání o budoucích změnách sazeb. Přesto je zřejmé, že pokud jsou úroky (očekávání) nízké, je pravděpodobnější, že úroky (resp. očekávání) v budoucnu vzrostou než naopak. Proto je obvykle výhodnější nakupovat dluhopisové fondy v obdobích, kdy je výnosová křivka vysoko položená a pokud má výrazně kladný sklon. Naopak je obvykle nevýhodné nakupovat dluhopisy v situaci, kdy je výnosová křivka nízko položená a má záporný sklon (neboli je inverzní).

Sklon výnosové křivky státních dluhopisů

Zdroj: Bloomberg

Současná výnosová křivka státních dluhopisů je sice nízko položená, má však výrazně kladný sklon. To znamená, že trh očekává v budoucnu růst úrokových sazeb. Pokud k tomuto zvýšení nedojde nebo bude menšího rozsahu, ceny dluhopisů vzrostou. Na druhou stranu, pokud dojde k většímu růstu úrokových sazeb než indikuje výnosová křivka, ceny dluhopisů poklesnou. Pokud se dnes rozhodnete nakoupit dluhopisový fond, neočekávejte dvouciferný roční výnos, výnos okolo pěti procent ale není vyloučený.

Na závěr je nutno dodat, že tvar české výnosové křivky je do značné míry určován vývojem v zahraničí. Vzhledem k budoucímu vstupu ČR do Hospodářské a měnové unie (EMU) je česká výnosová křivka od expirace tří let takřka totožná s výnosovou křivkou zemí EMU. S blížícím se vstupem ČR do EMU bude výkonnost dluhopisových fondů stále méně citlivá na kroky ČNB a naopak více citlivá na kroky Evropské centrální banky.

Myslíte si, že lze nákup dluhopisových fondů úspěšně časovat? Přistoupí ČNB ke zvýšení sazeb, jak očekává trh? Napište nám svůj názor!