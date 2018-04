Kdy je výhodné podat daňové přiznání, i když byste nemuseli

Pokud nemáte pravidelné příjmy, protože jste třeba na rodičovské či v důchodu, a přivydělali jste si jednorázově formou dohody o provedení práce, zaměstnavatel za vás odvedl zálohu na daň. Ale jestli jste pracovali jen krátkodobě – například o letních prázdninách či před Vánocemi – odvedl jen část slevy na daň, kterou byste si mohli uplatnit. Přesně 1 970 korun za každý měsíc. Vy byste si však mohli uplatnit slevu za celý rok, protože tu na poplatníka je možné využít v plné výši, i kdybyste pracovali jen jediný měsíc. Stačí podat daňové přiznání.

Příklad:

Výdělek za listopad: 22 000 korun

Vypočtená záloha na daň: 3 300 korun

Sleva na poplatníka: 1 970 korun

Odvedená záloha na daň: 1 330 korun

Oněch 1 330 korun stát poplatníkovi vrátí, když sám podá daňové přiznání a uplatní celou slevu 23 640 korun.

Tento postup se vyplatí těm, kdo si vydělali za měsíc více než 13 133 korun. Do této částky je totiž poměrná část slevy vyšší než odváděná záloha, a tak by bylo podávání daňového přiznání zbytečné.

Interaktivní daňový formulář najdete zde Daň z příjmů fyzických osob v Excelu i formuláře pro OSVČ

Zaplaťte svým blízkým za práci

Pokud nemáte vlastní příjmy a někdo z vaší rodiny podniká, může pro vás být inspirativní následující situace:

Muž má v malém městě obchod. Jeho manželka je zaměstnaná, tchyně je v důchodu a dcera je na rodičovské. Na podzim byl muž nemocný, a aby nemusel obchod zavřít, jeho tchyně za něj v obchodě zaskočila, druhý týden suplovala dcera.

Protože "výpomoc" byla v rodině, nikdo z nich neuvažoval o nějaké odměně. Účetní jim však poradila, že když muž zaplatí tchyni i dceři za tuto mimořádnou výpomoc odměnu, on bude moci prokázat výdaje.

Půjde-li o příjmy podle § 10 a odměna se vejde do 20 000 korun, ženy nepřekročí hranici příjmu osvobozeného od daně, takže nebudou muset nic řešit. Nebudou platit daně, ani nebudou muset podávat daňové přiznání.

A nemusí se zabývat ani sociálním a zdravotním pojištěním. Peníze přitom kolují v rodině, která tak o nic nepřijde. Jen zaplatí státu méně na daních.

Nemusí se přitom vejít vždy do hranice 20 000 korun odměny (za rok). Kdyby tchyně - důchodkyně pomáhala v obchodě pravidelně, mohl by jí vyplatit až 157 600 korun za rok. Tady už by však musela tchyně sama podat daňové přiznání. Vypočetla by si daň ve výši 23 640 korun. A protože právě tolik si může odečíst jako slevu na poplatníka, nezaplatí ve výsledku na daních nic. Stejnou částku zeť ušetří na daních, protože o vyplacenou odměnu zvýší své výdaje.

Pozor na nepřiměřené odměny

Na jednu stranu není nic špatného zaplatit blízkým za práci, na druhou stranu je třeba dát pozor, aby cena zaplacená za služby rodinným příslušníkům byla přiměřená.

Zaplatit třeba sestře za grafický návrh firemní péefky odměnu 20 000 korun, když má vaše firma 10 obchodních partnerů a blíží se hranici ztráty, by byla spíš účelová drzost a hlavně výzva finančnímu úřadu, aby vše velmi důkladně prozkoumal.

Pozor dejte i na to, že odměnu nemůže podnikatel dát svému manželovi či manželce. V takovém případě lze použít možnosti stát se spolupracujícími osobami.

Stejně tak problematické může být vyplácení odměny studujícím dětem, protože byste mohli přijít o možnost odečíst si slevu na vyživované dítě. Když děti při podnikání pomáhají, konzultujte rozhodně odměnu s daňovým poradcem.

Kdy je třeba být opatrný

Pokud se rozhodnete výše uvedené postupy aplikovat, musíte hlídat různé hranice, aby ten, kdo peníze dostane, nemusel nejen platit daně, ani nenarazil na povinnost přihlásit se k platbám povinných pojištění. V následujícím přehledu najdete částky, které byste si měli ohlídat: