Kdy lze odejít do předčasného důchodu

Řádný starobní důchod



Na řádný starobní důchod má nárok každý, kdo byl důchodově pojištěn nejméně 25 let a dosáhl důchodového věku. Do doby důchodového pojištění se zahrnují i takzvané náhradní doby, kterými jsou například péče o dítě nebo o bezmocnou osobu, doba nezaměstnanosti nebo doba vojenské služby. Nárok na důchod vzniká již dnem dovršení důchodového věku. Například pokud dosáhne pojištěnec důchodového věku 16. května 2002, náleží mu důchod již za tento den a nikoliv až od 17. května. Pokud ke dni dosažení důchodového věku žadatel nesplňuje potřebnou dobu pojištění, vznikne mu nárok na řádný starobní důchod až dnem, kdy ji získá nebo dovrší věk 65 let a byl pojištěn nejméně 15 let. Hranice 65 let platí stejně pro muže i ženy.



Předčasný důchod



Pro odchod do důchodu není potřeba v některých případech čekat na dosažení důchodového věku, ale lze požádat o odchod do předčasného důchodu. Vždy je však třeba počítat s tím, že každý, kdo se pro tuto variantu rozhodne, bude na tomto rozhodnutí finančně tratit. Kolik, to záleží na tom, jaký typ předčasného důchodu zvolí a kolik dní schází do dosažení důchodového věku.



Předčasný starobní důchod prvního typu



Na tento důchod má nárok občan, jestliže byl důchodově pojištěn nejméně 25 let, byl veden nepřetržitě po dobu nejméně 180 kalendářních dnů v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce a ke dni uplynutí této doby mu do dosažení důchodového věku chybí nejvýše dva roky. Do 31. prosince 2006 má nárok na tento předčasný starobní důchod také v případě, že získal dobu pojištění 25 let a buď má nárok na částečný invalidní důchod a do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše dva roky, anebo pobíral plný invalidní důchod nepřetržitě alespoň po dobu pěti let, tento důchod mu byl odňat a ke dni odnětí do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše pět let.

Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu prvního typu se snižuje za chybějící dobu do dosažení důchodového věku. Stanoví se obdobně jako u řádného starobního důchodu, to je za každý celý rok získané doby pojištění náleží 1,5 procenta výpočtového základu, s tím, že tato výše se snižuje o 1,3 procenta výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, do dosažení důchodového věku. Je důležité si uvědomit, že snížení je i za započaté devadesátidenní období, to je i za jeden den.



Příklad: Dosáhne-li pojištěnec důchodového věku 20. února 2004 a o přiznání předčasného starobního důchodu požádal od 20. února 2002, to znamená přesně dva roky před dovršením důchodového věku, bude se procentní výměra snižovat o 11,7 procent výpočtového základu, neboť v období od 20. února 2002 do 19. února 2004 chybí 730 dnů, což představuje 8 období po 90 dnech a jedno započaté období, tedy celkem 9 období, za které se snižuje procentní výměra. Pokud by v tomto případě požádal pojištěnec o přiznání předčasného starobního důchodu až od 12. března 2002, bude mu od 12. března 2002 do 19. února 2004 scházet přesně 720 dní a za těchto 8 devadesátidenních období dojde ke snížení procentní výměry jen o 10,4 procent výpočtového základu.

Z uvedeného příkladu vyplývá, že je účelné si "pohlídat", aby do dovršení důchodového věku chyběly vždy celé násobky 90 dnů, tedy 720, 630, 540 a podobně, a nežádat o přiznání předčasného starobního důchodu ihned od vzniku nároku. Častým omylem je představa, že při dosažení důchodového věku se vrátí to, o co byl starobní důchod při předčasném přiznání snížen. Přesto lze dosáhnout změny výše předčasného důchodu. Protože předčasný starobní důchod prvního typu (nikoliv druhého typu) nevylučuje nárok na řádný starobní důchod, lze o řádný starobní důchod požádat, jakmile bude dosaženo důchodového věku.

Řádný starobní důchod bude na základě žádosti (nikoliv tedy automaticky) vypočten jako nový důchod a porovnán s výší předčasného starobního důchodu prvního typu. V případě, že bude řádný důchod vyšší než předčasný, bude náležet řádný důchod; v opačném případě bude náležet nadále dosavadní předčasný důchod. Žádostí o řádný starobní důchod nemůže tedy poživatel předčasného starobního důchodu prvního typu "nic zkazit". Řádný starobní důchod však nemusí být vyšší než předčasný starobní důchod, neboť předčasný starobní důchod vlivem zvyšování vyplácených důchodů může přesáhnout výši řádného starobního důchodu.



Předčasný starobní důchod druhého typu



Na tento důchod má nárok občan, jestliže byl důchodově pojištěn nejméně 25 let a do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše tři roky. Tento důchod nelze přiznat zpětně, jeho přiznání vylučuje nárok na řádný starobní důchod a je tedy nezvratné. To je podstatný rozdíl od předčasného starobního důchodu prvního typu, který ztrátu nároku na řádný starobní důchod neznamená. Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu druhého typu se stanoví obdobně jako u předčasného starobního důchodu prvního typu s tím rozdílem, že snížení činí 0,9 procent výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává tento důchod, do dosažení důchodového věku.



