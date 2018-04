Větev z obecního stromu mu poničila auto. Odškodnění nedostal

Vše začalo skoro přesně před rokem, 31. března 2013. Jaromír Smoloň ten den zaparkoval auto na obvyklém místě, na městském parkovišti v Havířově. Ten den, přestože by každý spíše očekával příchod jara, začalo sněžit. A když pan Smoloň vykoukl z okna svého bytu ven, naskytl se mu trochu šokující pohled. "Spadlá větev promáčkla střechu a poškodila i bok auta," popsal pan Smoloň.

Volal tedy policii i hasiče. Policie sepsala protokol o poškození a hasiči ořezali další větve, aby předešli dalším škodám a ohrožení lidí.

Město odpovědnost přiznalo, pak změnilo názor

A protože pan Smoloň parkoval na městském parkovišti a protože strom byl na městském pozemku, informoval o události Město Havířov. To již po týdnu odpovědělo, že svou odpovědnost za poškození přiznává. Likvidátor České pojišťovny, u které má Město Havířov sjednáno pojistku, škodu spočítal na 17 950 korun. Podle jeho sdělení vyplatí pojišťovna 12 950 korun, zbývajících pět tisíc pak Město Havířov, tolik totiž byla jeho spoluúčast. Majitel auta byl tedy v klidu, auto si nechal opravit a čekal na výplatu peněz.

V květnu ale přišel dopis od pojišťovny, ve kterém stálo: Pojištěný (Město Havířov) za vzniklou škodu neodpovídá, z tohoto důvodu nemůžeme poskytnout pojistné plnění a ani pojištěný není povinen škodu uhradit.

Pan Smoloň se nevzdal, byl na městském úřadě, psal e-maily na všechny strany. "Jediné, co mi doporučili, abych Město Havířov žaloval, pokud prý soud vyhraji, pojišťovna škodu bez problémů vyplatí," popisuje náš čtenář. "Tak to si fakt dělají legraci, vždyť svou odpovědnost za škodu přiznali," rozhořčuje se.

O vyjádření jsme tedy požádali statutární zástupce Města Havířov. Jak nám sdělil primátor, škodní případ byl řešen s pojišťovacím makléřem, který v jednání před pojišťovnou město zastupuje. "Podle vyjádření pojišťovny není dána objektivní odpovědnost města jako vlastníka pozemku, potažmo na něm stojícího stromu, jehož ulomené větve způsobily škodu na zaparkovaném vozidle, které stálo na parkovišti, rovněž ve vlastnictví města," sdělil naší redakci primátor Města Havířov Zdeněk Osmanczyk. "Jedinou příčinou škody byla živelní událost (tíha sněhu), a to je stav, za který nemůže vlastník dřeviny odpovídat," doplnil Osmanczyk.

Nový občanský zákoník více hájí zájmy poškozeného

A v tom má primátor pravdu. Za živelné události město opravdu neodpovídá. I nezávislý advokát potvrzuje, že závěr pojišťovny je správný. Město totiž neodpovídá za škodu, pokud byl strom zdravý, nebyly potřebné jeho ořezy a v rámci běžné údržby zeleně nebylo možné pádu větve předejít.

Starý občanský zákoník, podle kterého je potřeba věc posoudit, v § 415 uvádí, že každý je povinen předcházet vzniku škody (takzvaná prevenční povinnost). V případě, že by město svou prevenční povinnost porušilo, strom by byl nemocný, ztrouchnivělý nebo nahnilý a hrozil by pád větve nebo stromu a město by s tím nic nedělalo, pak by město kvůli porušení prevenční povinnosti za škodu odpovídalo.

"Pokud je pravda to, co uvádí pojišťovna, tedy že k porušení prevenční povinnosti nedošlo, pak město za škodu neodpovídá a pan Smoloň má smůlu, škodu mu nikdo nenahradí, pokud on sám není proti takovému riziku pojištěn," vysvětluje advokát Pavel Nastis. Na této skutečnosti nic nemění ani to, že město původně sdělilo, že škodu uhradí, a až později si uvědomilo, že ji vlastně hradit nemusí, když ze zákona za to není odpovědné. V případném soudním sporu by pan Smoloň musel prokázat, že město svou prevenční povinnost porušilo.

A pan Smoloň má ještě jednu smůlu. Pokud by se tato událost stala až po 1. lednu 2014, byl by v určité výhodě. Podle nového občanského zákoníku je totiž důkazní břemeno obrácené. § 2937 NOZ: Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě. "Jinými slovy - pokud by se událost stala letos, muselo by naopak Město Havířov prokazovat, že svůj dohled nezanedbalo a že údržbu zeleně a kontrolu stromů provádělo," upřesnil Nastis.

A snad přece jen dobrá zpráva na závěr. Před pár dny byla jedna z borovic u parkoviště skácena a další dvě ořezány.