Kdy máte nárok na placené volno

Zaměstnanec má právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nutnou k vyšetření nebo ošetření v nejbližším zdravotním zařízení nebo v jiném zdravotním zařízení (to však jen za dobu, jakou by zaměstnanec strávil při poskytnutí zdravotní péče v zdravotním zařízení, které je nejblíže). Pracovník má v souvislosti s narozením dítěte právo na volno s náhradou mzdy na dobu převozu manželky nebo družky do zdravotnického zařízení a zpět (nemá však již nárok na pracovní volno s náhradou mzdy za dobu účasti u porodu).

Zaměstnanec, kterému zemřela blízká osoba (manžel, dítě, rodiče a podobně), má právo na pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu podle blízkosti osoby. Například dva dny při úmrtí manžela a jeden den k účasti na pohřbu manžela, jeden den k účasti na pohřbu rodiče; dále se na dobu nezbytně nutnou poskytne pracovní volno s náhradou mzdy na pohřeb spoluzaměstnance.

Na vlastní svatbu se zaměstnanci poskytne pracovní volno s náhradou mzdy na dva dny (z toho jeden den k účasti na obřadu), na svatbu dítěte se poskytne s náhradou mzdy jeden den k účasti na obřadu. Zaměstnanec, který se stěhuje v zájmu zaměstnavatele, má právo na pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu - při stěhování v obci jeden den, při stěhování mimo obec dva dny. Při skončení pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z takzvaných organizačních důvodů má zaměstnanec právo na pracovní volno s náhradou mzdy, a to na dobu nezbytně nutnou, nejvýše na jeden půlden v týdnu. Těžce zdravotně postižený má právo na pracovní volno s náhradou mzdy v případě, že mu z povětrnostních důvodů byla znemožněna cesta do zaměstnání nehromadným dopravním prostředkem.