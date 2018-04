Kdy musíte státu zaplatit daň?

Dávky, které dostávají od státu, to znamená penze, mateřský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti jsou od daně osvobozené.

Daň musí ale zaplatit, pokud si například přivydělávají samostatnou výdělečnou činností a jejich příjmy za rok přesáhnou 10 000 korun. Do těchto výdělků se nepočítají příjmy, které již byly zdaněné - například honoráře do tří tisíc korun měsíčně, které se daní deseti procenty.

Pokud si přivydělávají prostřednictvím například dohody o provedení práce či podobné zaměstnanecké smlouvy, měl by se o vypořádání daní postarat zaměstnavatel.

Daně musíte platit, také když

* prodáte dům, byt, pozemek, chatu, členský podíl v družstvu - za předpokladu, že v bytě nebo domě bydlíte méně než dva roky nebo je obchodním majetkem, dvouletá lhůta se nevztahuje na družstevní byty převedené do osobního vlastnictví. V tomto případě stačí, že jste v nich dva roky před prodejem bydleli. U prodeje chaty a garáže se daň platí, pokud je prodáte do pěti let poté, co jste je získali, anebo jsou obchodním majetkem. V případě členského práva u družstevní nemovitosti se placení nevyhnete, jestliže peníze použijete na jiné účely než na bydlení.



* prodáte auto, které vlastníte méně než jeden rok nebo je obchodním majetkem. Pozor: daní se jen suma snížená o náklady spojené s příjmem, například pokud prodáváte auto, můžete si odečíst mimo jiné jeho pořizovací cenu.



* prodáte počítač, nábytek apod. v případě, že jsou obchodním majetkem.



* když příležitostně prodáte ovoce ze své zahrádky, opravíte sousedovi pračku nebo jednorázově pronajmete chatu a vyděláte tím více než deset tisíc korun.





* když obdržíte honorář od jedné firmy (osoby) vyšší než tři tisíce korun měsíčně. Pokud je nižší, stará se o jeho zdanění ten, kdo ho vyplácí, vy dostanete částku sníženou o deset procent.* když vyhrajete v soutěži, loterii nebo sázkách, které neschválilo ministerstvo .* když pronajímáte nemovitost v případě, že vedlejší příjem z pronájmu přesáhne čtyři tisíce korun. Pokud je nemovitost majetkem manželů, zdaňuje příjmy jenom jeden z nich.