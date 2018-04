Kdy nakoupit peníze na dovolenou?

Momentálně je kurz 26,80 koruny za jedno euro. Jde o sazbu ČNB, ve směnárně nebo u bankovní přepážky koupíte o něco dráž. S pořízením eura na dovolenou nemusíte spěchat. Očekávám totiž, že koruna bude v příštích měsících mírně posilovat, euro tedy koupíme levněji. To ale nepůjde donekonečna, za dva měsíce by koruna mohla dosáhnout hladiny 25,50 za euro, s lepším kurzem pro léto nepočítám.

Pokud jde o dolary, ty lze koupit hned. Koruna je k dolaru již velmi silná. Podle mě se ekonomika Evropy stále ještě nezačala úplně zotavovat a očekávám, že dolar umaže své poslední ztráty. Prostor pro posílení koruny k dolaru je výrazně menší než prostor pro oslabení. Pro člověka, který si jde pro dolary do banky, to znamená, že teď s velkou pravděpodobností nakoupí výhodně.

Když se netrefíte, ztráta nebude bolet

I když však do směnárny vyrazíte o pár dní dříve či později, než by to bylo ideální, nemělo by to váš rozpočet zruinovat. U kapesného na dovolenou nejde o tolik – kdo si s sebou chce vzít například 200 eur v hotovosti, zaplatil by za ně minulý týden v pondělí 5 340 Kč, v pátek 5 366 Kč. Rozdíl je zanedbatelný a koupíte si za něj tak jednu čokoládu. Snad to ani nestojí za to rozmýšlení. To není jako v případě firem, kde hrají halíře v posunu kurzu miliony zisku či ztráty.