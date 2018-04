Na tom, kdy se vrátíte z rodičovské, se domluvte raději už před ní

Žena totiž může mít konkrétní představu, kdy a jak by se jednou chtěla vrátit zpátky do práce, a tyto informace mohou jejímu nadřízenému pomoci v rozhodování, zda za ni přijmout náhradu či ne, případně na jak dlouho.

Zaměstnavatelé, buďte odpovědní

Mateřská a rodičovská Podle současné legislativy žena čerpá mateřskou dovolenou 28 týdnů po porodu, nebo 37 týdnů v případě narození dvou a více dětí.

Následně se může vrátit zpět do práce či jít na rodičovskou dovolenou.

Této možnosti mohou využít matka nebo otec dítěte.

Zákonná maximální délka rodičovské dovolené je do tří let věku dítěte.

Po dobu, kdy je žena na mateřské či rodičovské dovolené, je pro obě strany důležité neztratit vzájemný kontakt a informovat se o všem podstatném. Zaměstnavatel by měl poskytnout kontinuální vzdělávání, které umožní rodičům udržet a rozvíjet jejich odbornost. Výhodné je, když firma může nabídnout některou z flexibilních forem zaměstnávání - zkrácené úvazky, sdílená pracovní místa, práci na dálku či pružnou pracovní dobu. To vše jí umožní vybudovat si dlouhodobý a perspektivní vztah se zaměstnanci rodiči.

Pracovníci, buďte připraveni

To, jak hladké bude opětovné zapojení do pracovního procesu, závisí i na tom, jak moc se zaměstnanec na návrat připravuje. Proaktivním přístupem, pravidelnou komunikací se zaměstnavatelem a průběžným vzděláváním si rodič udržuje svůj cenný potenciál.

A jak se blíží termín nástupu do práce, měl by mít jasnou představu, již sdělí svému nadřízenému: Může nastoupit na plný úvazek, nebo ne? Může nabídnout kumulovaný úvazek? Je jeho partner připraven podílet se na péči o nemocné dítě, bude-li to třeba? Je ochotný pracovat z domova, nebo ne?

Jestliže bude rodič znát odpovědi na tyto a další otázky, může spolurozhodovat o podmínkách svého návratu do práce, který samozřejmě ovlivní fungování rodinného života. A o vytvoření a udržení rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem by se měli snažit jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. Protože z této harmonie pak mohou čerpat výhody obě strany.