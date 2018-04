Kdy nemusím jít do práce

Pro zaměstnance je dobré, aby jednotlivé typy překážek v práci znal, vyhne se tak případným nepříjemnostem - překážkou v práci totiž není například návštěva advokáta, který má pracovníkovi sepsat kupní smlouvu na koupi bytu, nebo vyzvednutí dopisu na poště. Nepřítomnost z takového důvodu by zaměstnavatel právem mohl posuzovat jako neomluvenou absenci.

Zákoník práce rozlišuje dvě hlavní kategorie překážek v práci. Překážky z důvodu obecného zájmu (například svědecká výpověď či darování krve) a takzvané důležité osobní překážky v práci. V praxi je jednou z nejčastějších osobních překážek pracovní neschopnost zaměstnance pro nemoc či úraz, lázeňská péče, mateřská a rodičovská dovolená nebo ošetřování člena rodiny.

Finančně je po tuto dobu zaměstnanec zajištěn z nemocenského pojištění (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena rodiny), případně u rodičovské dovolené rodičovským příspěvkem. Zaměstnanci v těchto případech nenáleží náhrada mzdy.

Dalším častým důvodem nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti je vyšetření či ošetření ve zdravotnickém zařízení. V takovém případě náleží zaměstnanci na nezbytně nutnou dobu pracovní volno s náhradou mzdy. Podmínkou však je, že lékařský úkon není možné provést mimo pracovní dobu zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že každý z nás má právo si svobodně zvolit svého lékaře, platí, že náhrada mzdy se poskytne jen za takovou dobu, která by odpovídala vyšetření ve zdravotnickém zařízení co nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance. To musí být smluvním partnerem jeho zdravotní pojišťovny. Pokud by zaměstnanec, například bydlící a pracující v Benešově, zvolil praktického lékaře v Praze, pak by mu náležela náhrada mzdy jen za dobu, kterou by strávil u lékaře v Benešově. Doba, kterou strávil cestou k lékaři do Prahy a zpět, bude sice zaměstnanci omluvena, ale nebude mu za to náležet náhrada mzdy.

S náhradou mzdy dostane zaměstnanec pracovní volno na dobu nezbytně nutnou k převozu ženy do porodnice v souvislosti s narozením jeho dítěte. Na nezbytně nutnou dobu, nejdéle jeden den, náleží zaměstnanci placené volno na doprovod rodinného příslušníka k lékaři.

Méně častými důvody jsou pohřeb rodinného příslušníka nebo pracovního kolegy, svatba vlastní či dětí a rodičů, stěhování zaměstnance nebo zpoždění vlaku.