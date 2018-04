Kdy neplatíte DPH?

Činnosti uvedené v § 25 zákona a blíže rozvedené v § 26 až § 35a jsou činnosti, které jsou od daně osvobozeny, ale zároveň u nich není ani nárok na odpočet daně na vstupu. Pokud plátce provozuje pouze tyto činnosti, ztrácí úplně nárok na odpočet daně. Pokud plátce, kromě činností osvobozených, uskutečňuje i jiná zdanitelná plnění (s nárokem na odpočet daně), uplatňuje nárok na odpočet jen částečně.

Příjem z osvobozených činností se nezahrnuje do obratu. Takže např. banky nebo školy, pokud by provozovaly pouze vyjmenované osvobozené činnosti, nebudou dosahovat stanovené výše obratu pro povinnou registraci. Osvobození od daně se

však vztahuje pouze na v zákoně taxativně vyjmenované činnosti.

F inanční činnosti

Od počátku roku 1995 do 30. 9. 2003 byly finanční činnosti rozděleny na dvě části:

Finanční činnosti obecně

Finanční činnosti poskytované kýmkoliv znamenají, že plátce, který poskytoval některou z vyjmenovaných činností (v § 28 odst. 1), byl povinen krátit daň na vstupu v každém zdaňovacím období.

Finanční činnosti poskytované finančními institucemi

Finanční činnosti vyjmenované v § 28 odst. 2 byly považovány za osvobozené služby pouze v tom případě, pokud byly poskytovány finančními institucemi. Pro ostatní podnikatelské subjekty nebyly vůbec zdanitelným plněním, a proto si při poskytování těchto činností nekrátili nárok na odpočet a vůbec je neuváděli v přiznání k DPH. Mezi tyto finanční činnosti patřilo poskytování úvěrů, investování do cenných papírů na vlastní účet, platební styk a zúčtování a podobně.

Od 1. 10. 2003 již nejsou finanční činnosti rozděleny na dvě části a zákon již nedefinuje pojem finanční instituce. V § 28 jsou taxativně vymezeny činnosti, které jsou osvobozeny od daně vždy bez ohledu na to, kdo je poskytuje.

P řevod a nájem pozemků a staveb

Převod pozemků je osvobozen od daně (§ 30 odst. 3). Převod staveb se zdaňuje pouze do dvou let po kolaudaci nebo po nabytí a dani podléhá také převod nedokončených staveb. V ostatních případech je převod staveb osvobozen. Pokud plátce daně prodává pozemky nebo stavby, které jsou při převodu osvobozeny, nezkracuje tímto převodem nárok na odpočet daně na vstupu.

Nájem pozemků a staveb je ze zákona osvobozen od daně, avšak v případě nájmu plátcům DPH, kteří mají tento nájem za účelem podnikání, platí výjimky. Pronajímatel může zdaňovat, najímá-li plátcům daně a oznámí-li tuto skutečnost finančnímu úřadu. Nájem neplátcům je osvobozen od daně DPH 2004 64 vždy, tady neplatí žádná výjimka. K poměrně časté chybě zde dochází především u větších plátců, kteří najímají plátcům i neplátcům a pro zjednodušení své administrativy nebo proto, aby nemuseli krátit daň na vstupu, pak uplatňují zdanění u všech.

Pokud se s nájmem nebytových prostor poskytují i jiné služby, např. úklid, ostraha, telefony nebo dodávka tepla, elektřiny, plynu a vody, musí být zdaňovány samostatně (sazba u služeb je 5 %, u elektřiny a plynu je 22 %). Jsou-li kanceláře vybaveny nábytkem, který je též najímán, zdaňuje se tento nájem také samostatně (sazba 22 %).

Krátkodobý nájem. Pronajímají-li se nebytové prostory včetně kancelářského zařízení (např. pro školení) na dobu kratší než 48 hodin, zdaňuje se tento krátkodobý nájem 5% sazbou daně bez dalšího rozlišení. Na krátkodobý pronájem se nevztahuje osvobození od daně.

Od 1. 1. 2004 se u nájmu nemovitostí a nedokončených staveb, pokud není osvobozeným od daně podle § 30, uplatní základní sazba daně. Základní sazba daně se uplatní i u krátkodobého nájmu stavby.

P rovozování loterií

Provozování loterií a jiných her je osvobozeno od daňové povinnosti, pokud jsou provozovány podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Podle tohoto zákona jsou osvobozeny nejen podniky provozující sazku, sportku, loto, kasina, ale i hrací automaty. To platí ovšem pouze pro provozovatele. Služby související s jejich provozováním, zajišťované však pro provozovatele jinými osobami, dani podléhají. Do jmenovatele koeficientu pro krácení nároku na odpočet daně na vstupu se nezapočítávají vklady sázejících u některých z těchto loterií a her.

P rodej podniku

Prodej podniku nebo části podniku je osvobozen, pokud je kupující plátcem daně. Prodávající si tedy musí zjistit, zda je kupující zaregistrován jako plátce DPH, a pak nemusí zdaňovat. Prodejem podniku (§ 476 obchodního zákoníku) se rozumí převod veškerých majetkových hodnot, práv a závazků. Nelze tedy zaměňovat prodej podniku s prodejem budovy, byť s výrobním zařízením, nebo s prodejem podílu.

*Informace zohledňují pouze změny, které nastaly novelou zákona o DPH č. 322/2003 Sb. k 1.10.2003 a jsou platné do vstupu České republiky do Evropské unie.

