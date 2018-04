Kdy se bance raději vyhnout

1/ Úvěr od banky: určitě ano

Nevedou-li kroky žadatele o půjčku nejprve do banky, pak musí být buď zaslepený zoufalou potřebou sehnat potřebný finanční obnos, přesvědčený o své nízké bonitě nebo zcela neznalý poměrů v oblasti úvěrových produktů na našem trhu.

Obecně platí, že nejvýhodnější úvěry (do tohoto pojmenování zahrnujeme nejen pohled na cenu úvěru, ale také jeho délku splatnosti, výši úvěrového rámce atd.) na našem trhu již dlouhá léta poskytují právě bankovní domy spolu se stavebními spořitelnami. Dojdete-li k rozhodnutí, že svou finanční potřebu nemůžete řešit jiným způsobem než prostřednictvím úvěru a zvolili jste si již jaký typ úvěru je pro řešení vašich požadavků nejvhodnější (kontokorent, spotřebitelský úvěr, kreditní karta), měli byste postupovat následovně.

Předně zapomeňte na tradičně preferovaný mylný názor, že nejlepší úvěr vám poskytne ta banka, u které máte účet. Vždycky nejprve zmapujte trh – porovnejte úvěry všech bank na trhu (k tomu vám dobře poslouží internetové stránky zabývající se touto problematikou nebo články v odborných časopisech) a posléze zažádejte o úvěr v té instituci, jejíž půjčku jste vyhodnotili jako nejvhodnější. Teprve ve chvíli, kdy narazíte v této bance (a třeba i další bance s nejvhodnějšími půjčkami) na problém, kdy by vám banka nechtěla úvěr poskytnout ve vámi požadované výši (například z důvodu, že by banky vyhodnotily vaše příjmy jako nedostatečné pro splácení vámi požadovaného úvěru), požádejte o úvěr v bance, která spravuje vaše finance. Finanční historie, kterou u banky spolupráce s ní máte, totiž může hrát v rozhodovacím procesu banky o poskytnuti úvěru velice důležitou roli.

Pokud ani od banky nezískáte půjčku, která by vás uspokojila, pak zbývá ještě řešení v podobě splátkových společností. Tyto nebankovní společnosti již nekladou na bonitu tak velkou roli, ovšem musíte počítat s tím, že za tuto „výhodu“ si pořádně připlatíte. Úročení úvěrů nejserióznějších hráčů na trhu v tomto oboru totiž může být o více než 10 % p.a. vyšší než v případě úvěrů bankovních a pokud bychom se bavili o těch méně seriózních, pak v jejich případě může být cena ne o několik procent, ale dokonce o celé stovky procent vyšší.

2/ Spoření v bance: rozhodně ne

Ačkoli dnešní doba rozhodně nepřeje spoření v bankách, je až s podivem, kolik lidí nechává své peníze prodělávat na běžných, termínovaných nebo spořících bankovních účtech. Například na termínovaných vkladech českých domácností leží v současné době více než 550 miliard korun. Přitom každému rozumnému střadateli musí být jasné, že takové spoření, které neslibuje ani jedno procento nad míru inflace, je nevýhodné. Pro vaši představu, průměrné úročení běžných účtů se pohybuje okolo 0,3 % p.a. Co se termínovaných vkladů týče, nespoříte-li milionové sumy na dlouhodobých vkladech, pak se setkáte převážně s úročením okolo jednoho procenta. A to navíc za předpokladu, že si na své peníze v případě potřeby jen tak nesáhnete. U spořících účtů je likvidita peněz mnohem příznivější, ovšem úročení je téměř totožné.

Z toho plyne jediný závěr. Chcete – li své peníze úspěšně zhodnocovat, rozhodně svou pozornost odkloňte od bank a věnujte ji buď osvědčeným spořícím produktům kvalitně podporovaným státem (stavební spoření, penzijní připojištění) které slibují za optimálních podmínek výnos vyšší než 10 % p.a. V případě, že se rozhodnete investovat, nabízejí se vám také podílové fondy či akcie (pochopitelně s přihlédnutím k vaší ochotě riskovat).

3/ Poradenství v bance: raději ne

Nejeden klient banky má určitě pocit, že právě v bance jsou skutečně fundovaní odborníci na celou šíři finančního trhu, což může být pravda. Ale položme si otázku: Jak dobře vám může poradit společnost, která má ve svém portfoliu produkty pouze své nebo produkty ze své finanční skupiny? Je logické, že se bude snažit „prodávat“ právě tyto produkty a nesahat po cizích – často výhodnějších produktech konkurence. Obecně vám pak bankovní odborník výborně poradí, ale konkrétní produkty, které vám nabídne, pro vás zdaleka nemusí být ty pravé.

Potřebujete-li řešit nějaký finanční problém (investice, pořízení bydlení, zajištění apod.) je rozumnější kontaktovat nestrannou finančně poradenskou společnost, která nejenže zanalyzuje vaše dispozice, ale pomůžeme vám díky celkovému pohledu na finanční trh zvolit takové produkty, které vám budou jak se říká „sedět na míru“. Díky tomu pak můžete splnění svých potřeb a cílů dosáhnout nejen levněji, ale mnohdy i dříve.

4/ Operace s financemi v bance: bez pochyby

Schovávat peníze ve slamníku a posílat je poštou není příliš bezpečné a navíc ani nejlevnější. To, že jsou banky pro obsluhu vašich financí jedinou správnou volbou je tedy nesporné. Pohodlná obsluha peněz díky kanálům přímého bankovnictví, rychlost převodů peněz, snadné a bezpečné platby díky platebním kartám, provázanost běžných účtů s dalšími finančními službami – to všechno jsou plus, která dnes získáte jedině v bankách. Bohužel tuto skutečnost naše banky velice dobře vědí a proto se nijak nezdráhají si za ni nechat pořádně zaplatit. Zvláště když je český klient ke své bance tolik loajální a je ochoten unést jakékoli zdražení. Ale možná se i čeští klienti jednou naučí podle zahraničních vzorů ukázat bankám, že si nemohou dovolit vše.

5/ Výměna valut v bance: pouliční směnárny jsou levnější

To, že jsou pouliční směnárny obecně levnější než směnárny bankovní, není pouhá teorie. Tento fakt totiž vyplynul z letošního testu směnáren, jehož výsledky jste mohli na našich stránkách zaregistrovat v polovině letošního června. Vysoké ceny bankovních směnáren spočívají především ve vysokých poplatcích za jednotlivé transakce. Ne, že by si směnárny takovýto poplatek neúčtovali (většinou bývá skryt v nabízených kurzech) ovšem tím, že je nižší než ten bankovní, snižuje ceny nakupovaných valut a naopak zvyšuje cenu valut prodávaných (v případě deviz je situace obdobná).

Test navíc ukázal, že výhodnější ceny pouličních směnáren nejsou spojeny s nesolidním jednáním, které v minulosti spočívaly v podobě zkreslení cen, chybných dokladech o transakci apod. Ať už hodláte směnit malý či velký obnos, vždycky se vyplatí obvolat několik směnáren, neboť rozdíly mohou být skutečně citelné (rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší navštívenou směnárnou v rámci letošního testu směnáren činil jak v případě nákupu 500 dolarů, tak v případě 500 eur téměř 500 korun).

Absolutní důvěra stojí tisíce

Jak jsme si ukázali, ačkoli je banka svým způsobem jedinečná instituce, která oplývá celou řadou zajímavých služeb, absolutní důvěra v ní vás může přijít pěkně draho. Nemluvíme teď pouze o radách jejích zaměstnanců a mnohdy nevýhodných nabídek v podobě kurzů zahraničních měn, ale také o promarněných výnosech v případě volby bankovních spořících produktů. Ačkoli banky působí tolik solidním dojmem, neposlouchejte slepě volání jejich reklam a nabídek ze strany osobních poradců. Vaše loajalita a pohodlí vás může přijít draho.