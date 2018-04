Daně na poslední chvíli: kdy se platí z vedlejších příjmů?

Pro důchodce Pokud jste 1. ledna 2013 brali státní starobní důchod či obdobný ze zahraničí, nemůžete si odečíst slevu 24 840 korun na poplatníka. Je přitom jedno, jakým způsobem vznikly vaše příjmy.

Ostatní slevy si důchodce uplatnit může (například na vyživované dítě/ manžela, slevu pro držitele průkazu ZTP/P...).

I penzista si můžete snižovat daňový základ o odečitatelné položky, spoří-li například v penzijním fondu či podporuje nějakou charitu. Odečítají si ale jen ti, kdo mají zdanitelné příjmy.

Důchod nad 288 tisíc korun ročně podléhá dani z příjmů. Co překračuje tuto hranici, je třeba uvést do přílohy číslo 2, do příjmů podle § 10.

Za rok 2013 už není třeba danit penzi, když příjem z jiných zdrojů přesáhl 840 tisíc korun.