Praktické tipy, kdy se vyplatí refinancovat a změnit i banku

Už desítky měsíců splácíte hypotéku a blíží se konec fixace? Své stávající bance jste už za tu dobu jasně prokázali, že to se svým závazkem myslíte vážně. I tak může banka v první fázi nabídnout nesmyslně vysokou úrokovou sazbu pro další období.

Pokud jí dáte šanci k vylepšení nabídky, bude se snažit vašemu odchodu zamezit a případnou konkurenční nabídku dorovnat. Jsou přesto situace, kdy se vyplatí stávající banku opustit. Přinášíme několik tipů, kdy změna stojí za úvahu.

Tip 1 Zásadní změna podmínek úvěru

Jestli potřebujete z úvěru vyvázat spoludlužníka, změnit předmět zástavy nebo se jen dostat na lepší LTV (poměr výše úvěru vůči hodnotě zástavy), bude jednodušší a levnější hypotéku refinancovat. Nová hypotéka už bude mít požadované parametry a nebude potřeba speciálních zpoplatněných dodatků.

Tip 2 Potřebujete peníze navíc

Chcete rekonstruovat nebo třeba jen do hypotéky zabalit úvěr ze stavebního spoření nebo dokonce spotřebitelský úvěr? Čistě navýšit hypotéku nelze – můžete ovšem novou vyšší hypotékou splatit tu stávající a získat další prostředky pro další účel. V každém případě to budete řešit novou hypotékou, tak proč se při výběru omezovat nabídkou stávající banky, papírovat budete muset tak či onak.

Tip 3 Bojíte se růstu úrokových sazeb

Do konce fixace zbývá více než půl roku a stávající banka ještě není schopná nebo ochotná nabídnout konkrétní výši úrokové sazby pro další fixační období? Pak je tu možnost připravit až dva roky předem novou hypotéku a sazbu si na ni zafixovat. Jen myslete na to, že řešení hypotéky dopředu ukrojí z nové fixace počet měsíců do konce právě dobíhající fixace. Zbývá-li například rok, pak budete mít fakticky místo sedmileté fixace jen šest let nové garantované výše úrokové sazby.

Tip 4 Prostě chcete odejít

Stávající banka vás naštvala, nesplňuje vaše očekávání nebo máte jakýkoli jiný důvod ke změně. Pak je konec fixace tím nejméně bolestivým vhodným okamžikem k uskutečnění změny.

Tip 5 Nebudu znovu platit úroky?

Nejčastější mylnou představou, která brání myšlence refinancovat a změnit banku, je názor, že se po refinancování budou opět od začátku platit úroky. Úrok vždy platíte z aktuální výše jistiny a ta je od doby načerpání původní hypotéky jistě nižší.

Tip 6 Při nižší splátce rychleji splácím

A po nejčastějším mýtu ještě jeden zajímavý paradox. S nižší úrokovou sazbou souvisí i nižší měsíční splátka, na tom nic neobvyklého není. Co je už hůře uchopitelné – z té nižší splátky jde více peněz na snížení dluhu, než kolik doteď odcházelo ze stávající vyšší splátky. Nejenže tedy méně bance zaplatíte, ale dluh bude i rychleji klesat.

Tip 7 Fixace na deset let?

Obzvlášť velké banky aktuálně zvýhodňují dlouhé fixace. Mohou si to dovolit i díky nízké ceně zdrojů pro financování hypoték. Co je k tomu vede? Připravovaný nový zákon o úvěrech pro spotřebitele výrazně omezí možnost banky účtovat sankce při předčasném splacení. Než ale novela nabude účinnosti, podaří se bankám spoustu klientů uvázat na delší dobu, byť za příznivou úrokovou sazbu. Novela se totiž bude vztahovat na nové hypotéky a na ty stávající až od dalšího fixačního období.

Tip 8 Čekat či nečekat na nový zákon

Těžko soudit. S blížícím se termínem účinnosti zákona mohou banky začít navyšovat sazby, aby si vykryly případné ztráty kvůli budoucím nižším sankcím při předčasném splácení. Hypoteční prostředí u nás je ovšem natolik konkurenční, že si těžko představit banku, která jako první sazby navýší.