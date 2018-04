Pojišťovny se perou o klienty. Kdy se vyplatí sjednat novou pojistku

Trh životního pojištění je velmi konkurenční a pojišťovny přicházejí s vylepšenými produkty. V posledních třech letech například zavedly zajímavé slevy z pojistného v závislosti na počtu pojištěných osob na smlouvě nebo podle výše pojistného.

Nově se můžeme v produktech setkat se slevami za méně riziková povolání pojištěného, za nekouření, absolvování preventivních lékařských prohlídek, nízký index tělesné hmotnosti (BMI). Stále častější jsou také slevové akce, kdy pojišťovny umožňují po určitou dobu získat trvalou slevu na pojistném, běžně ve výši 10 až 20 procent z pojistného.

Lepší ochrana při pojištění smrti a invalidity

Ke snižování rizikového pojistného docházelo v posledních letech i u pojištění smrti. Některé pojišťovny zahrnují do krytí dřívější plnění v případě konečného stadia onemocnění nebo zrušily výluky na smrt v souvislosti s teroristickými činy. Vybrané pojišťovny rovněž začaly krýt i psychické příčiny, které před pár lety vylučovaly.

Ještě více se rozvinulo pojištění invalidity. Snížila se například délka čekací doby na plnění v případě invalidity v důsledku nemoci, a to ze dvou let až na tři měsíce. Již jsou také známy přesné statistiky rozdělení jednotlivých stupňů invalidity, pojišťovny tak mohly oproti minulosti cenu zpřesnit a v některých případech tedy i snížit.

Dnes je rovněž možné dobře pojistit i první stupeň invalidity, což v roce 2013 ještě nepřicházelo prakticky v úvahu. Pojištění automaticky nezaniká při vzniku nižšího stupně invalidity a pojištěnému může být při zhoršení zdravotního stavu – pozdějšímu přesunu do vyšších stupňů invalidity – doplacen rozdíl v pojistné částce.

Pojišťovny kryjí více nemocí, zlevňují úrazová pojištění

Při stejné výši pojistného došlo ke zvýšení pojistné ochrany u pojištění závažných onemocnění. Zatímco dříve toto pojištění krylo běžně pouze 12 až 18 diagnóz, dnes pojistky běžně zahrnují více než 30 diagnóz. Některé pojišťovny vylepšily podmínky pojištění rakoviny a plní i při méně fatálních diagnózách. Pojištění je také lépe ušito na míru vybraným cílovým skupinám, ať již jde o ženy, muže či děti.

V případě úrazového pojištění jsou přesouvána vybraná manuální povolání z vyšších rizikových skupin do první, což znamená zlevnění pojistného pro klienty, kteří pracují manuálně. Stále více pojišťoven přestalo účtovat přirážku k pojistnému za registrované rizikové sporty, pokud za ně pojištěný nepobírá finanční odměnu, a nejedná se tedy o profesionální sport. Ve srovnání s minulostí se můžeme levněji pojistit i v případě, kdy jsou provozovány vybrané rizikové volnočasové aktivity.

U pojištění pracovní neschopnosti nabízejí pojišťovny nové produkty s delší karenční lhůtou (a tedy s nižším pojistným) a širší pojistnou ochranou, kdy ubyly některé výluky, například na rizikové těhotenství či pro podnikatelky, které pobírají rodičovskou, nebo výluky na pobyty v lázních a sanatoriích.

Ke zpřísnění podmínek (zvýšení počtu výluk, snížení limitu denní dávky) ve srovnání s obdobím před třemi roky došlo u řady pojišťoven pouze u pojištění denního odškodného úrazem, kdy pojišťovny odmítají kvůli nárůstu pojistných podvodů krýt některé drobné úrazy. U pár pojišťoven také došlo k zavedení výluky na psychické nemoci u pojištění invalidity.

Modelové případy Rok 2013 versus 2016

Následující příklady ukazují, jak se za poslední tři roky změnily v konkrétních oblastech podmínky u vybraných pojišťoven. Zdrojem dat jsou aktuální pojistné metodiky společnosti Broker Trust.

1. příklad: Pojištěnec žena, věk 30 let, pojistná doba do 60 let věku, administrativní povolání.

Situace: Zaměstnavatel přispívá na životní pojištění částku 1 000 Kč měsíčně. Zaměstnankyně požaduje využít tento příspěvek na pojistnou ochranu, k maximalizaci pojistné částky pro případ úmrtí. Žena je nekuřačka a absolvuje preventivní lékařské prohlídky. Jaká je výše pojistné částky pro případ úmrtí?

Jak se změnily podmínky během tří let Pojišťovna/produkt Pojistná částka v roce 2013 v Kč Pojistná částka v roce 2016 v Kč Rozdíl Pojišťovna České spořitelny/Flexi 3 165 000 3 610 000 plus 445 000 Uniqa/Rizikové ŽP s dividendou 3 120 000 3 790 000 plus 670 000 Metlife/Garde 2 260 000 4 330 000 plus 2 070 000 zdroj: Broker Trust

2. příklad:

Situace: Žena požaduje pojištění úmrtí na 500 000 Kč (konstantní částku) a invaliditu 3. stupně na 2 500 000 Kč (klesající částku). Klientka je kuřačka. Jaká je výše měsíčního pojistného?

Jak se během tří let změnilo měsíční pojistné Pojišťovna/produkt Měsíční pojistné v roce 2013 v Kč Měsíční pojistné v roce 2016 v Kč Rozdíl v Kč Uniqa/Rizikové ŽP s dividendou 540 438 minus 102 (19 %) zdroj Broker Trust

Nová smlouva neznamená automaticky poškození

Kombinace všech výše uvedených důvodů naznačuje, že nahrazení staré smlouvy, zvláště rizikového životního pojištění, novou smlouvou může mít svůj racionální základ. Pokud se vám výrazně nezhoršil zdravotní stav, nemusíte mít důvod zůstávat ve starém produktu s horšími podmínkami, množstvím výluk a vyšší cenou. Změnu pojistky je ale vždy potřeba dobře zvážit a ideálně se poradit s odborníky.

Ve vybraných případech totiž může být zrušení staré smlouvy a sjednání nové skutečně poškozením klienta. Především v případech investičního životního pojištění, kdy je nutné platit za předčasné ukončení smlouvy poplatky pojišťovně a také zpětně dodanit částky, které byly uplatněny jako odpočet od základu daně.

Starou investiční pojistku ovšem není nutné rušit, lze ji minimalizovat. Může tak například sloužit pro daňový odpočet formou mimořádného pojistného (za nulové či minimální poplatky), přičemž kvalitnější pojistnou ochranu si lze zajistit v novějších produktech.