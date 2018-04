Kdy se vyplatí sňatek na klíč s agenturou

Se svatební agenturou se budete moci na oslavě všichni jen veselit. O vše potřebné se postarají profesionálové. Zajistí květiny, koláčky, zorganizují špalír svatebčanů a podají přípitek. Za pohodlí však zaplatíte.

Například agentura Vewé si za svoje služby účtuje pevný poplatek ve výši 53 550 až 59 500 korun. Můžete se setkat i s odměnou v podobě provize, obvykle ve výši 15 až 20 procent z rozpočtu svatby, či hodinovou sazbou.

Ceny se liší, než spolupráci s agenturou kvůli ceně zavrhnete, obvolejte jich víc. Možná narazíte i na takovou, která za rozumnou cenu připraví i malou svatbu pro 20 lidí. Nebudete zklamáni, ani pokud očekáváte skutečný luxus, například agentura White Agency spolupracuje s Chateau Mcely, kde jen samotný pronájem, obřad s hudbou, apartmá pro novomanžele a práce agentury vyjde na 160 000 korun. Za jídlo pro hosty, oblečení, dopravu... platíte zvlášť.

Co čekat, když si na svatbu najmete agenturu

Agentura umí udělat svatbu od začátku až do konce nebo zařídit jen část, na které se spolu dohodnete – třeba jen šaty, prstýnky, obřad nebo restauraci. Kontakty najdete na internetu, stačí do Googlu zadat heslo svatba na klíč nebo svatební agentury. Než se však některé z nich upíšete, nechte si předložit reference od klientů, kterým už svatbu organizovala. Případně se poptejte lidí ve svém okolí, jestli někdo nemá tip na dobrou agenturu.

Na první schůzce byste měli mít alespoň rámcovou představu o tom, jak si svou svatbu představujete. Na základě toho vám firma udělá předběžnou kalkulaci. Na druhou schůzku už připraví smlouvu, ve které je přesnější rozpočet – i agentura si nechá nějakou malou rezervu nebo se dohodnete na maximální ceně, do které se musí vejít.

Pokud vám vše vyhovuje, smlouvu podepíšete a složíte zálohu. Podle Aleny Papežové z agentury České svatby stačí 40 až 45 procent z celkové ceny, tyhle peníze pokryjí i zálohy pro dodavatele. Zbytek se vyúčtuje až po svatbě, obvykle to bývá do týdne.

Agentura pomůže ušetřit

Agentura vám pomůže nejen svatbu zorganizovat, ale často zajistí i lepší ceny u dodavatelů. "Pro klienta jsme sehnali oznámení z ručního papíru za 18 korun kus, přitom běžná cena je 33 korun," říká Alena Papežová. Když to vynásobíte stovkou, je to jen na oznámeních úspora 1 500 korun.

Navíc agentura může přijít s originálním nápadem. Můžete mít jmenovky z perníku, balonkovou výzdobu nebo třeba CD vizitky, na kterých už při odchodu svatební hosté dostanou fotografie ze svatby.

Vzhledem k tomu, že většinou agentury spolupracují se stálými partnery, vyhnete se i tomu, že by vás v restauraci třeba okradli, což je bohužel poměrně běžné. "Restaurace nám napočítala 40 litrů vína, přitom ho pila jediná osoba. Nenechali jsme si to líbit a provozního pak vyhodili," vypráví Milan Loubal z Průhonic. Obdobným situacím spoluprací s agenturou předejdete.

Oceníte svatebního koordinátora

Agentura poskytne svatebního koordinátora. To je člověk, který ve svatební den dohlíží na to, aby vše fungovalo. Připevní vám myrty, poradí, kde zaparkovat, sezve hosty na krájení dortu nebo rozbalování svatebních darů a společensky unavené je usadí do auta s řidičem, který je rozveze domů.

. Jak připravit svatbu

6 měsíců předem

rezervujte si místo a termín konání obřadu

vyberte si restauraci nebo hotel, kde bude svatební hostina

zajistěte ubytování pro hosty zdaleka

vyberte si svatební šaty

seznamte rodiny, pokud se ještě neznají

4 měsíce předem

vyberte si svědky a pozvěte je

zajistěte si hudbu na oslavu

3 měsíce předem

vyberte a objednejte snubní prsteny

zamluvte fotografa a případně i kameramana

objednejte svatební oznámení

sežeňte si kadeřnici nebo vizážistku

objednejte si svatební kytici a květinovou výzdobu

připravte seznam svatebních darů

2 měsíce předem

objednejte svatební dort, koláčky a cukroví

vyzvedněte svatební oznámení

1 měsíc předem

rozešlete svatební oznámení

objednejte se na manikúru, pedikúru a kosmetiku

vyzvedněte snubní prsteny

1 týden předem

vyzkoušejte šaty, líčení i účes

obvolejte všechny nasmlouvané služby a ověřte si, že vše je zajištěné

rozvezte svatební koláčky

upřesněte, kolik pojede aut a kdo v jakém pojede

udělejte si rozlučkový večírek se svobodou

1–2 dny předem

připravte si svatební šaty, doklady, prstýnky, případně cédéčko s hudbou, kterou chcete na obřadu

připravte si "kabelku" poslední záchrany a do ní náhradní punčocháče, mobilní telefon, peníze, léky, líčidla, papírové kapesníky, vlásenky a podobně

přivezte dort a sladkosti svatební den

vyzvedněte si svatební kytici

nechte se učesat a nalíčit

zkontrolujte doklady a prstýnky

užijte si to

Poznámka: připraveno podle serveru www.svatby.net.

Příklad luxusní svatby

Obřad měli snoubenci na obecním úřadě, k oslavě si pak pronajali Zámeček Čeladná. Na svatbě bylo 90 hostů.