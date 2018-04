Komu se vyplatí životní pojistka a komu ne. Šest situací

Přinášíme šest životních situací, které vám usnadní rozhodování, zda životní pojistku opravu potřebujete, nebo ji můžete oželet.

Žena má dvě děti – dcera je vdaná a má svou rodinu, syn dokončuje studia na vysoké škole. V takovém případě již není koho zabezpečovat. Když matka zemře, děti se o sebe dokážou postarat samy.

Žena by potřebovala spíš dobré úrazové pojištění pro případ, že by kvůli následkům úrazu nemohla vydělávat. Měla by si nechat spočítat dva modely:

Samostatnou úrazovou pojistku, ve které se nic nespoří, všechny peníze jdou pojišťovně. Měla by zvolit progresivní plnění - čím větší následky úraz zanechá, tím víc dostane peněz.

Investiční životní pojištění s připojištěním úrazu. U něho je třeba nastavit minimální pojistnou částku pro případ smrti, ta bývá 10 tisíc korun. Pojištění smrti následkem úrazu nepotřebuje. Sjednat by si však měla trvalé následky úrazu, případně denní odškodné pro případ úrazu. Pokud zvolí tuto cestu, bude výhodnější uzavřít pojištění hned, aby stihla nižší pojistné sazby, byť za nízkou pojistnou částku.

Doporučení: Ne, klasické životní pojištění s vysokou pojistnou částkou nepotřebuje.

Mladá žena právě dokončila studia a nastupuje do zaměstnání. Na jejím příjmu není nikdo závislý, životní pojistka pro ni proto není důležitá. Potřebuje spíš úrazové pojištění pro případ, že se vážně zraní a bude mít trvalé následky, které jí budou komplikovat pracovní uplatnění, a tedy i možnost dalších výdělků.

Úrazovou pojistku si může pořídit samostatně, měla by si však nechat spočítat i model investičního životního pojištění, kde si nechá nastavit připojištění trvalých následků úrazu, ideálně s progresivním plněním (čím závažnější postižení, tím vyšší výplata peněz.) Naopak riziko úmrtí bude postačovat jen s minimální možnou pojistnou částkou.

Doporučení: Ne, klasické životní pojištění momentálně nepotřebuje.

V domácnosti vydělává muž i žena, která po rodičovské dovolené nastoupila do práce. Ona bere o něco méně než on.

Rodina by měla zvážit, do jaké míry je příjem manželky pro jejich fungování podstatný. Pokud bez něj nevyžijí, je na místě životní pojistka i pro ženu. Navíc je třeba počítat s tím, že v případě manželčiny smrti bude mít muž mnohem víc výchovných povinností, což ho pravděpodobně omezí v kariéře, a tudíž i v příjmu.

Pokud je situace aktuální, je namístě uzavřít pojistku ještě podle stávajících podmínek (tak, aby začala platit nejpozději 20. prosince 2012).

Doporučení: Ano, životní pojistku potřebuje, pokud by bez jejího příjmu měla rodina závažné problémy.

Muž má čistý příjem 30 tisíc korun měsíčně, žena je na rodičovské dovolené, mají dvě malé děti. V takové situaci je životní pojištění na místě. Kdyby muž zemřel, žena by se ocitla ve velmi tíživé situaci a peníze z pojistky pomohou počáteční období finančně překlenout.

Pojistnou částku doporučují finanční poradci ve výši alespoň dvojnásobku ročního příjmu - v tomto konkrétním případě alespoň 720 tisíc korun.

Manželé mohou zvážit, zda by v případě takové tragédie nepomohla širší rodina, nebylo by možné prodat nějaký majetek a podobně. O dané částky lze pojistnou sumu snížit. Vhodné je investiční životní pojištění: muž jeho pomocí bude současně řešit úspory na penzi a může využít i daňových úlev. S uzavřením by měl počkat na nové, nižší sazby, které budou platit po 21. prosinci 2012.

Doporučení: Ano, pojištění potřebuje kvůli zabezpečení rodiny.

Když si člověk, který nežije v manželství, bere hypotéku, banka to obvykle podmiňuje tím, že si též uzavře životní pojištění. Pojistná částka by přitom měla být vysoká jako čerpaná půjčka. Pro klienta to moc výhodné není. Kdyby zemřel, nemovitost propadne bance a žádné dluhy za sebou nenechá.

Když se mu nepodaří s bankou dohodnout jinak a půjde si uzavírat životní pojistku, měl by se zajímat o rizikové životní pojištění se snižující se částkou. Nic se nespoří, všechny peníze jsou pro pojišťovnu, pojistná částka se snižuje s tím, jak se splácí hypotéka. Na druhou stranu pojistka ho měsíčně zatíží nižší částkou, kterou je třeba platit.

Pokud si kvůli hypotéce uzavře smlouvu teď, vyplatí se mu ji po Novém roce přepracovat, aby získal nižší sazbu.

Doporučení: Ano, pojištění potřebuje jen kvůli hypotéce.

Muž je ve věku, kdy děti z prvního manželství jsou již samostatné, a tudíž by se dalo říct, že životní pojištění pro něho není třeba. Protože se však znovu oženil a má malé dítě, zabezpečení rodiny je vhodné.

Musí počítat s tím, že životní pojistky jsou dražší pro ty, kdo do nich vstupují ve starším věku. Vyplatí se mu s uzavřením pojistky počkat, protože smlouvy, které vstoupí v platnost od 21. prosince 2012, budou pro muže levnější.

Doporučení: Ano, životní pojištění je pro něho vhodné, potřebuje ho kvůli zabezpečení rodiny.

Máte uzavřené životní pojištění?